30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.10 комментариев
Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию
С января следующего года российский полис ОСАГО начнет действовать на территории Белоруссии, позволяя признавать договоры в рамках страхования Союзного государства и давая возможность заключать их в электронной форме.
Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». В основе закона лежит возможность признания договоров ОСАГО в рамках Союзного государства. Заключать такие договоры смогут страховые компании, зарегистрированные в стране, где находится автомобиль. Это позволит создать единое пространство для страхования с возможностью заключения договоров в электронной форме.
Замминистра финансов Иван Чебесков пояснил, что условия, включая размер страхового тарифа и возмещение, будут определяться национальными регуляторами, как и сейчас. Данные о договорах будут интегрированы в автоматизированную информационную систему страхования, обеспечивая возможность проверки в режиме реального времени через органы внутренних дел и другие структуры.
Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя газете ВЗГЛЯД расширение действие российских полисов ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил, что расширение ОСАГО на Белоруссию позволит россиянам не тратиться на дополнительное страхование автотранспорта при выезде в Белоруссию на собственном автомобиле, но наибольшую выгоду получат от него дальнобойщики.