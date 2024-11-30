Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». В основе закона лежит возможность признания договоров ОСАГО в рамках Союзного государства. Заключать такие договоры смогут страховые компании, зарегистрированные в стране, где находится автомобиль. Это позволит создать единое пространство для страхования с возможностью заключения договоров в электронной форме.

Замминистра финансов Иван Чебесков пояснил, что условия, включая размер страхового тарифа и возмещение, будут определяться национальными регуляторами, как и сейчас. Данные о договорах будут интегрированы в автоматизированную информационную систему страхования, обеспечивая возможность проверки в режиме реального времени через органы внутренних дел и другие структуры.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя газете ВЗГЛЯД расширение действие российских полисов ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил, что расширение ОСАГО на Белоруссию позволит россиянам не тратиться на дополнительное страхование автотранспорта при выезде в Белоруссию на собственном автомобиле, но наибольшую выгоду получат от него дальнобойщики.