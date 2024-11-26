Эксперт назвал самых выигравших от расширения полиса ОСАГО на Белоруссию автомобилистов

Автоэксперт Похмелкин назвал получателей наибольшей выгоды от распространения российского ОСАГО на Белоруссию

Tекст: Татьяна Косолапова

«Если есть договоренность с белорусами о признании таких полисов, то, честно говоря, я не вижу никаких минусов абсолютно. Тем более все равно этот полис ОСАГО будет в основном заключаться с российскими компаниями. И белорусский полис ОСАГО будет действовать на территории России, что тоже очень удобно», – говорит Похмелкин.



По его словам, нововведение позволит российским гражданам не переплачивать за «зеленую карту» – стороннее автомобильное страхование при выезде в Белоруссию на собственном автомобиле. Особенно полезным и выгодным данное нововведение будет преимуществом для водителей грузовых транспортных средств, которым приходится совершать регулярные поездки в обе страны.

«Что касается потенциальных проблем, то я их пока просто не вижу. Возможно, что-то выявит практика, потому что на деле не всегда все работает так, как запланировано. Я не знаю, как проходят выплаты по страхованию в Белоруссии, но именно у нас прямое возмещение убытков. Наши граждане полностью защищены. Россиянин, попавший в ДТП в Белоруссии, если даже была не его вина, за возмещением убытков обращаться будет в свою компанию. Вопрос лишь в том, насколько хорошо будет налажена координация между российскими и белорусскими страховыми компаниями», – заключил Похмелкин.

Депутаты Госдумы приняли закон, который распространит действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, что создаст единую систему обязательного страхования в Союзном государстве. Отмечается, что заключение договоров ОСАГО будет возможно только с теми страховщиками, чье постоянное нахождение зарегистрировано в России или Белоруссии.

Данный документ был подготовлен российским правительством, о чем в августе этого года сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предполагается, что это освободит автолюбителей от необходимости платить за дополнительную страховку при выезде в Белоруссию.