Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».12 комментариев
Эксперт назвал самых выигравших от расширения полиса ОСАГО на Белоруссию автомобилистов
Автоэксперт Похмелкин назвал получателей наибольшей выгоды от распространения российского ОСАГО на Белоруссию
Нововведение позволит россиянам не тратиться на дополнительное страхование автотранспорта при выезде в Белоруссию на собственном автомобиле, но наибольшую выгоду получат от него дальнобойщики, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя расширение действие российских полисов ОСАГО на территорию Белоруссии.
«Если есть договоренность с белорусами о признании таких полисов, то, честно говоря, я не вижу никаких минусов абсолютно. Тем более все равно этот полис ОСАГО будет в основном заключаться с российскими компаниями. И белорусский полис ОСАГО будет действовать на территории России, что тоже очень удобно», – говорит Похмелкин.
По его словам, нововведение позволит российским гражданам не переплачивать за «зеленую карту» – стороннее автомобильное страхование при выезде в Белоруссию на собственном автомобиле. Особенно полезным и выгодным данное нововведение будет преимуществом для водителей грузовых транспортных средств, которым приходится совершать регулярные поездки в обе страны.
«Что касается потенциальных проблем, то я их пока просто не вижу. Возможно, что-то выявит практика, потому что на деле не всегда все работает так, как запланировано. Я не знаю, как проходят выплаты по страхованию в Белоруссии, но именно у нас прямое возмещение убытков. Наши граждане полностью защищены. Россиянин, попавший в ДТП в Белоруссии, если даже была не его вина, за возмещением убытков обращаться будет в свою компанию. Вопрос лишь в том, насколько хорошо будет налажена координация между российскими и белорусскими страховыми компаниями», – заключил Похмелкин.
Депутаты Госдумы приняли закон, который распространит действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, что создаст единую систему обязательного страхования в Союзном государстве. Отмечается, что заключение договоров ОСАГО будет возможно только с теми страховщиками, чье постоянное нахождение зарегистрировано в России или Белоруссии.
Данный документ был подготовлен российским правительством, о чем в августе этого года сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предполагается, что это освободит автолюбителей от необходимости платить за дополнительную страховку при выезде в Белоруссию.