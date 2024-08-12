Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Мишустин сообщил о расширении действия полиса ОСАГО на Белоруссию
Мишустин сообщил о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии с 1 октября
Действие полиса ОСАГО с 1 октября 2024 года будет распространяться и на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии, в таком случае автолюбителям не потребуется платить за дополнительную страховку, передает ТАСС.
Ранее Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто.