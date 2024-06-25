В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.10 комментариев
Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который исключает полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта.
Изменения будут внесены в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», сообщает ТАСС.
Автором инициативы выступил глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
Напомним, 18 июня Госдума одобрила исключение ОСАГО из списка обязательных для регистрации авто документов.
Ранее Россия и Белоруссия решили создать единую систему ОСАГО Союзного государства, она должна заработать к октябрю 2024 года.