Госдума одобрила исключение ОСАГО из списка обязательных для регистрации авто документов

Tекст: Алексей Дегтярев

Проект предлагает внести изменения в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации», в первом чтении его приняли в ноябре 2023 года, передает ТАСС.

Он исключает из списка необходимых для регистрации авто документов страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Это относится к постановке на государственный учет и к регистрации для смены владельца машины.

Также проект предлагает разрешить водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через десять дней после обращения в ведомство. Прежний владелец сможет обратиться с заявлением о прекращении государственного учета после продажи, если договор заключали через портал Госуслуг или удостоверяли нотариусом.

В случае заключения договора в простой письменной форме бывший владелец сможет обратиться для снятия с учета непосредственно в регистрационное подразделение с оригиналом договора после десяти дней со дня продажи.

Кроме того, проект предлагает прекращать государственный учет транспортного средства по заявлению владельца машины по похищенному или угнанному авто.

Законопроект дополняет перечень оснований для отказа в регистрации. В случае принятия закона основанием для отказа в постановке на учет, в том числе из-за смены владельца, станет «обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор» в установленный период. Это затронет ввезенные из-за границы физлицом транспортные средства.

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