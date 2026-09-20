Эксперты «Ночи выборов. Госдума – 2026» обсудили образ будущего России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Эксперты всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов» обсудили, как различные поколения видят развитие страны. Дискуссию «Смыслы будущего» открыл футуролог Руслан Юсуфов, отметивший устойчивые ожидания граждан.

«Россию хотят видеть сильной, комфортной для жизни, справедливой, современной, открывающей возможности развития. Эти образы дополняют друг друга, но предполагают разные приоритеты и разные способы достижения», – подчеркнул Юсуфов.

Геостратег Андрей Школьников добавил, что глобальная система переживает трансформацию, и Россия уже прошла многие этапы изменений, опережая другие страны.

Проректор Президентской академии и научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин указал на преемственность в развитии государства и высокую консолидацию общества.

«Человеческая психика вряд ли в состоянии представить что-то, кроме того, что уже было. То, что нас ждет, будет очень похоже на то, что было. Сегодня всем миру ясно: при всем разнообразии, наша цивилизационная политическая вертикаль четко зафиксирована», – отметил он.

Директор Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Володенков отметил, что разные сценарии развития не противоречат друг другу, а складываются в единый образ привлекательной для жизни страны.

«Для меня не важно, какой из аспектов берут те или иные целевые аудитории. Важно, что мы говорим об одном: позитивное будущее для любого человека. Для меня это укладывается в одну формулу: Россия – это страна, в которой хочется жить, в которой хочется рожать и растить своих детей», – сказал он.

Участники сошлись во мнении, что выборы 2026 года станут точкой сборки позитивного образа России. Социальная архитектура призвана стать инструментом, связывающим институты, ценности и сообщества, где человек выступает главным созидателем.