  • Новость часаЭкзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму
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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге-Передней Померании
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    Политолог: Избирательная система показала устойчивость в условиях давления
    Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов
    Кандидат в президенты Франции пообещал прекратить финансирование Киева
    Политологи подвели первые итоги голосования на Дальнем Востоке
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Молодежь России перестала играть в рулетку с судьбой

    В России резко вырос престиж рабочих профессий – и как следствие, еще три года назад количество выпускников колледжей превысило количество выпускников вузов. Почему эти «странные и ленивые» зумеры предпочитают синицу в руке журавлю в небе?

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке острее чувствуешь единство страны

    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    8 комментариев
    20 сентября 2026, 20:17 • Новости дня

    Роскомнадзор зафиксировал 918 аварий на сетях связи избиркомов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На сетях связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий всех уровней, зарегистрировано 918 аварий, заявил замглавы управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.

    «Зафиксировано 918 аварийных ситуаций на сетях связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий всех уровней», – заявил Ижко, передает ТАСС.

    Он добавил, что уже приняты меры реагирования по восстановлению нормальной работы сетей. Кроме того, в период подготовки и проведения единого дня голосования ведомство организовало круглосуточный мониторинг и противодействие DDoS-атакам.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о тысяче волн DDoS-атак на избирательную систему.

    В Москве хакерские удары вызвали кратковременные сбои в работе стационарных терминалов электронного голосования.

    На Дальнем Востоке специалисты оперативно устранили последствия диверсии на магистральных линиях связи.

    20 сентября 2026, 09:58 • Новости дня
    Путин поздравил президента Южной Осетии Камболова с Днем Республики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному главе Южной Осетии Марату Камболову по случаю Дня Республики.

    Российский лидер подчеркнул, что этот праздник символизирует стойкость и мужество югоосетинского народа, отстоявшего право на мирную жизнь, передает сайт Кремля.

    «Примите самые искренние поздравления по случаю Дня Республики. Этот славный праздник олицетворяет мужество и стойкость народа вашей страны, который в нелёгкой борьбе отстоял своё законное право на свободную, мирную жизнь», – говорится в телеграмме.

    Путин отметил успешное развитие двусторонних отношений, основанных на добрососедстве и союзничестве. Он добавил, что Россия продолжит оказывать всемерную поддержку властям Южной Осетии в государственном строительстве и социально-экономическом развитии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марат Камболов одержал победу на президентских выборах с результатом 84,95% голосов.

    Владимир Путин позвонил новому руководителю Южной Осетии для личного поздравления.

    Российский лидер также направил избранному главе республики официальную телеграмму.

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    20 сентября 2026, 07:57 • Новости дня
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, в ходе которой было сбито более 1,6 тыс. дронов, включая 450 на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников», – написал мэр столицы в «Максе».

    По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Мэр выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв.

    Собянин подчеркнул, что беспрецедентная атака явно планировалась с целью сорвать выборы, но ВСУ не смогли добиться желаемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    Комментарии (10)
    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно. Об этом в ходе брифинга заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы в России проходят спокойно и достойно. На брифинге в информационном центре ЦИК она отметила, что это в некотором роде поразительно.

    «Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают все возможное, чтобы навредить», – подчеркнула Памфилова.

    Она сообщила, что Запад подготовил «электоральных стервятников» – юристов, которые заточены на срыв выборов в РФ и дезорганизацию работы ЦИК, передает ТАСС.

    «Там, знаете, электоральные-то юристы хорошо тоже обучены Западом, которые такие, больше на Запад работают, чем на Россию. Они подсказали, они прекрасно знают эти законодательства, где какие слабые стороны, и, действительно, попытались организовать кочующие стаи электоральных стервятников, хорошо обученные, жестко заточенные на срыв выборов, на дезорганизацию работы комиссии», – уточнила Памфилова.

    При этом попытки сорвать выборы фиксировали неоднократно. Так, по словам главы ЦИК, вся избирательная система подвергалась массированным кибератакам, направленным на цифровые ресурсы Центризбиркома и дистанционное голосование.

    «За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры РФ. Которые задействованы именно в избирательном процессе», – сообщила Памфилова.

    Глава ведомства уточнила, что основные удары злоумышленников пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также на цифровые ресурсы Центризбиркома.

    При этом в Москве кибератаки на системы электронного голосования вызвали кратковременные сбои в работе стационарных терминалов.

    По словам руководителя ведомства, сбои при голосовании с использованием стационарных комплексов продолжались около 20 минут. Работа терминалов на соответствующих участках была оперативно восстановлена и далее продолжалась без нарушений.

    Памфилова также рассказала, что представитель одной из системных партий пытался внедрить вирус в систему ДЭГ. «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила она, не раскрывая имя и партийную принадлежность нарушителя.

    На 17:00 мск явка на выборах в Государственную думу составила 54,16%, следует из данных ЦИК. Как заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности. По его словам, граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

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    20 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Массированный налет украинских беспилотников на Москву минувшей ночью связан с проходящими в России выборами, стремлением Владимира Зеленского продемонстрировать возможности Киева и поиском слабых мест в системе противовоздушной обороны столицы, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    С начала специальной военной операции это была крупнейшая атака беспилотников на российскую столицу, отмечает Коц в своем Telegram-канале. Ссылаясь на данные мэра Москвы Сергея Собянина, военкор напомнил, что силы ПВО уничтожили более 1,6 тыс. ударных аппаратов, в том числе 450 непосредственно на подлете к городу.

    «Защитники московского неба показали результативность, близкую к 100%: к цели прорвался лишь десяток дронов», – отметил военкор. Последствиями атаки, по его данным, стали пожар на одном из объектов нефтеперерабатывающего завода в Капотне, а также возгорания в нескольких многоэтажных домах Москвы и Подмосковья.

    «Итог налета, который в украинском генштабе планировали неделями – пожар на одном из объектов НПЗ в Капотне, куда уже прилетало не так давно, и несколько горящих многоэтажек в Москве и Подмосковье. Замах на рубль, удар на копейку», – написал Коц.

    Первой причиной выбора времени для массовой атаки БПЛА он назвал проведение выборов в России. «Почему ударили именно сейчас? В России проходят выборы. И Киев вполне умышленно пытается их сорвать», – полагает он.

    Вторую причину журналист связал с заявлением Зеленского на саммите в Закарпатье, что Киеву якобы требуется еще 40 дней, чтобы «разгромить Россию». Коц считает, что налет должен был подкрепить эти слова и стать демонстрацией возможностей Украины перед западными странами.

    «Немедленно вспоминается бородатый анекдот про распутную девицу: «Меня там сегодня изнасиловали. Завтра опять пойду». Напомним: предыдущая «сорокадневка» от Зеленского закончилась тем, что Украина лишилась судоходства, металлургии, АЗС в прифронтовой зоне, складов и маркетплейсов. А приобрела лишь круглосуточную воздушную тревогу в Киеве, пустые полки в магазинах и смутные перспективы на грядущий отопительный сезон. Посмотрим, что останется от Незалежной после очередной победоносной операции бывшего комика», – написал военкор.

    Наиболее серьезным Коц назвал третий возможный сценарий. По его оценке, беспилотники могли использоваться для изучения работы московской системы ПВО перед вероятными ударами другими средствами поражения. «Противник прощупывает московское небо дронами, в поисках слабых мест. Чтобы потом массированно ударить крылатыми и баллистическими ракетами, запасы которых он накапливает», – написал Коц.

    Он также сообщил об обнаружении в Подмосковье обломков неизвестной ракеты. По его словам, теоретически преодолеть расстояние от территории Украины до Московской области могла FP-9 с заявленной дальностью более 800 км, однако ее испытания начались только в сентябре.

    Военкор подчеркнул, что украинским беспилотникам не удалось преодолеть столичную систему противовоздушной обороны, однако призвал уже сейчас готовиться к возможным новым угрозам.

    «Без демонстрации каких-либо успехов Киев даже единичные удачные прилеты по Москве раздувает до размеров вселенской перемоги. Но, в общем и целом, столичный купол ПВО украинцы своими дронами пробить так и не смогли. Тем не менее уже сегодня нужно готовиться к будущим угрозам», – заключил Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки вражеских беспилотников на Москву. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал этот налет попыткой срыва проходящего в России голосования. Внешнее давление лишь сплотило российских избирателей.

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    20 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге-Передней Померании
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге-Передней Померании
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал итоги выборов в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании крайне неудачными для своей партии.

    Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире Христианско-демократического союза, Мерц подчеркнул, что политическая сила потерпела серьезное поражение, передает РИА «Новости».

    «Сегодня состоялись еще два голосования, результаты которых оказались очень разными. Результат в Мекленбурге-Передней Померании нельзя приукрашивать. Это катастрофа. ХДС боролся, однако в конечном счете партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе из-за ожидаемых неблагоприятных итогов регионального голосования.

    В Христианско-демократическом союзе возникла угроза отставки политика на фоне падения рейтингов партии.

    Ранее глава правительства называл драматическим поражение консерваторов на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальте.

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    20 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов

    FT: Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ударов

    Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов
    @ Mykola Miakshykov/Ukrinform/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Массированные удары по предприятиям металлургии привели к остановке заводов, производящих продукцию военного назначения, заявил топ-менеджер украинской сталелитейной компании «Метинвест» Александр Водовиз.

    В середине сентября Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам украинской металлургии в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, передает РИА «Новости». Эти предприятия занимались выпуском продукции военного назначения.

    «На сегодня у Украины больше нет сталелитейной промышленности», – констатировал глава офиса исполнительного директора «Метинвест» Александр Водовиз. Издание Financial Times отмечает, что сейчас простаивают мощности, обеспечивавшие 90% всего производства стали в стране. Об аналогичных проблемах сообщили и представители крупнейшего мирового производителя ArcelorMittal.

    Точные сроки восстановления разрушенных объектов остаются неизвестными. Водовиз подчеркнул, что ремонт может занять от нескольких дней до долгих лет, а длительная остановка заводов нанесет серьезный удар по налоговым поступлениям в бюджет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированные удары по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

    Холдинг «Метинвест» оценил повреждения комбината «Запорожсталь» как критические. Данное крупное предприятие полностью прекратило свою работу.

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    19 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Президент Румынии на саммите Карпатской восьмерки отвлекал Зеленского носками

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Румынии Никушор Дан привлек внимание Владимира Зеленского, когда решил поправить носки прямо во время официального мероприятия в Ивано-Франковской области.

    Президент Румынии Никушор Дан во время саммита по Карпатской интеграционной инициативе решил поправить носки прямо перед камерами, передает РИА «Новости». Мероприятие проходило в Ивано-Франковской области на Украине.

    Румынские СМИ распространили видео этого забавного нарушения протокола. Лидер Румынии сидел в первом ряду рядом с Владимиром Зеленским и демонстративно подтянул носки. Его не смутили ни десятки камер, ни пристальное внимание коллеги.

    Владимир Зеленский дважды отвлекался от выступающих на сцене, чтобы проследить за действиями румынского президента. Приведя себя в порядок, Никушор Дан невозмутимо продолжил слушать доклады участников саммита.

    Накануне Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка».

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния и еще шесть европейских государств.

    Ранее президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Высшего совета национальной обороны для обсуждения переоснащения армии.

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    20 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Памфилова: Представитель системной партии пытался внедрить вирус в систему ДЭГ
    Памфилова: Представитель системной партии пытался внедрить вирус в систему ДЭГ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель одной из системных партий попытался внедрить вирус в систему дистанционного электронного голосования в Москве для остановки ее работы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает РИА «Новости».

    Руководитель Центризбиркома подчеркнула, что намеренно не раскрывает имя нарушителя и его партийную принадлежность.

    Накануне Элла Памфилова сообщила о беспрерывных ночных атаках на московскую платформу дистанционного электронного голосования.

    Днем кибервоздействия вызвали кратковременные локальные сбои в работе стационарных терминалов на избирательных участках.

    Для организации нападений злоумышленники использовали искусственный интеллект и арендованные в даркнете мощности.

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    20 сентября 2026, 18:46 • Новости дня
    «Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Приморья

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    «Единая Россия» набирает 76,09% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Приморского края после обработки 15,55% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

    На втором месте располагается ЛДПР с результатом 8,04%, пишет «Интерфакс».

    Третью позицию занимает КПРФ, получившая 5,74% голосов. Партия «Новые люди» набирает 4,65%.

    Партия пенсионеров и «Справедливая Россия» заручились поддержкой 2,11% и 2,60% избирателей соответственно. За два часа до закрытия участков явка составила 61,22%.

    Перед единым днем голосования ВЦИОМ спрогнозировал победу «Единой России» с результатом более 51% голосов.

    Первые данные Центризбиркома показали уверенное лидерство партии на выборах в региональные законодательные собрания.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о значимости участия ветеранов специальной военной операции в выборах.

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    20 сентября 2026, 06:40 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается», – сообщил Воробьев в «Максе».

    По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе: на Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей, повреждены 20 автомобилей. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный дом на улице Новой, повреждены шесть квартир – погибла 44-летняя женщина, пятеро пострадали, включая двоих детей, которых госпитализировали.

    Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе – пожилой мужчина находился в частном доме, разрушенном и загоревшемся после атаки.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Воробьев. Также сообщается об одном пострадавшем в Ленинском округе, состояние уточняется.

    В Софьино загорелся складской комплекс, а в Котельниках беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Новые Котельники – огнем охвачены квартиры на трех этажах. Повреждения зафиксированы также в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске.

    Силы ПВО продолжают отражать атаку, на местах работают пожарные и экстренные службы. Губернатор попросил жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    ПВО с начала воскресенья сбила более 180 дронов, летевших на Москву.

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    20 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Расчеты «Герани-4 Сикер» поразили автомобильный мост ВСУ в Одесской области
    Расчеты «Герани-4 Сикер» поразили автомобильный мост ВСУ в Одесской области
    @ max.ru/morf

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли успешный удар по стратегически важной переправе украинской армии около населенного пункта Маяки в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Атака произошла в районе населенного пункта Маяки Одесской области, передает Max. Удар наносился с применением систем «Герань-4 Сикер».

    Разрушенный автомобильный мост активно использовался украинскими военными. Через эту переправу регулярно проходил автотранспорт с грузами военного назначения для снабжения подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы.

    В августе текущего года Вооруженные силы России атаковали автомобильный мост в селе Маяки.

    В конце прошлого года армия вывела из строя эту ключевую переправу на трассе Одесса – Рени.

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    20 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    @ Минэнерго России/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он также сообщил, что военные Министерства обороны отразили атаку еще 35 дронов. В настоящее время специалисты экстренных служб находятся на местах падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число дронов, сбитых с начала воскресенья на подлете к Москве, превысило 150.

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    20 сентября 2026, 13:13 • Новости дня
    Полиция пресекла подлог бюллетеней на участке в Сыктывкаре

    Сотрудники МВД изъяли 48 заранее заполненных бюллетеней на выборах в Сыктывкаре

    Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 48 бюллетеней с заранее проставленными отметками на избирательном участке № 62 в Сыктывкаре. Благодаря действиям правоохранителей и членов избирательной комиссии произошедшее не повлияло на ход голосования.

    Инцидент произошел 18 сентября. Сначала один из избирателей нашел в кабинке для голосования бюллетень, в котором уже была поставлена отметка. После этого в МВД по Республике Коми поступило заявление о наличии испорченных бланков, говорится в сообщении УМВД России по Сыктывкару.

    Во время осмотра участка полицейские выявили еще 48 бюллетеней с проставленными заранее отметками. Все обнаруженные документы изъяли в качестве вещественных доказательств.

    По имеющимся у правоохранителей сведениям, организаторы акции намеревались спровоцировать скандал, парализовать деятельность комиссии и сорвать выборы на этом участке.

    «Благодаря четким действиям полицейских и членов территориальной избирательной комиссии планы провокаторов пресечены. На ход голосования и работу избирательного участка произошедшее не повлияло. Волеизъявление граждан осуществлялось в штатном режиме, права избирателей соблюдены в полном объеме», – отмечается в сообщении ведомства.

    Собранные материалы направили в следственное управление СК России по Республике Коми и региональную избирательную комиссию. Соответствующие решения будут приняты в соответствии с законом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о поджоге избирательного участка в Печорском районе Коми. Из-за нарушений с пломбами Центральная избирательная комиссия аннулировала бюллетени в Орловской области и Якутии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о провокационных действиях против российских избирательных участков.

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    20 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    ИИ и даркнет оказались задействованы для атак на ДЭГ

    Артамонов рассказал об атаках на ДЭГ с использованием ИИ и даркнета

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки на систему дистанционного электронного голосования проводились с помощью искусственного интеллекта и мощностей, арендованных в даркнете, однако сбоев за два дня голосования не выявили, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

    «В нашем случае, конечно, атаки есть, но мощность защитных систем и самого ПТК ДЭГ существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателя они заметно не сказываются», – сказал Артамонов.

    По его словам, злоумышленники применяли два основных типа атак: попытки перегрузить систему большим количеством запросов и поиск уязвимостей – передает ТАСС.

    Артамонов пояснил, что для первого типа атак используются значительные вычислительные мощности, размещенные в разных странах, из-за чего установить личность и государственную принадлежность атакующих практически невозможно. Такие атаки отражаются внешними средствами защиты, блокирующими источники в реальном времени, а также благодаря более чем трехкратному запасу мощности самого программно-технического комплекса ДЭГ.

    Поиск уязвимостей, который раньше требовал высокой квалификации и длительной подготовки, в последнее время упростился благодаря искусственному интеллекту, отметил глава ТИК ДЭГ. «Однако, как показывает практика, грамотно построенная система защиты справляется и в этом случае», – подчеркнул он.

    По словам Артамонова, мощность защитных систем и самого комплекса существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателей они заметно не сказываются. За второй день голосования сбоев в работе федерального ДЭГ не зафиксировано, в комиссию поступила одна жалоба от наблюдателя и несколько обращений избирателей, по которым дали разъяснения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о беспрерывной мощной атаке на московскую систему ДЭГ.

    Специалисты Общественного штаба Москвы при этом отразили многоуровневые кибератаки на инфраструктуру голосования.

    Хакерские атаки на портал «Госуслуги» и системы ДЭГ, по данным Артамонова, показали нулевую результативность.

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    20 сентября 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска сжали кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
    Российские войска сжали кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска за сутки продвинулись на ключевых участках фронта и нанесли украинским формированиям значительные потери в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской областях и Донбассе, сообщило Минобороны.

    По данным Минобороны России, группировка «Север» в Харьковской области продолжила сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Внутри кольца были поражены подразделения ВСУ в районах Варваровки, Грачевки, Резниково, Хижняково и Хрипунов, продолжаются бои за Бузово. Заблокированные украинские формирования потеряли более 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и наземный робототехнический комплекс.

    В районах Новоалександровки, Петропавловки, Польной и Приколотного ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля. Удары также пришлись по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Артемовки, Бережного, Дорошенково, Мартыновки, Новоселовки, Подсреднего, Революционного и Сосновки.

    В зоне ответственности «Севера» за сутки противник потерял до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, а в Сумской области поражены формирования трех бригад теробороны в районах Вольной Слободы, Студенка и города Сумы.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся ущерб формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны в районах Высшего Соленого, Грушевки, Малеевки, Моначиновки, Червоного Оскола в Харьковской области, а также Карповки, Лозового, Маяков, Стародубовки и Яцковки в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера M113 американского производства, бронеавтомобиль «Казак», 15 пикапов, одно артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

    «Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах Василевской Пустоши, Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки и Славянска в Донецкой Народной Республике. Противник здесь лишился до 195 военнослужащих, трех бронеавтомобилей «Казак», 26 автомобилей и трех артиллерийских орудий. Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся потери двум механизированным бригадам, полку беспилотных систем, штурмовому батальону ВСУ, бригаде морской пехоты, бригаде спецназначения «Азов» (запрещенная в России организация) и трем бригадам нацгвардии в районах Андреевки, Белозерского, Веровки, Доброполья, Марьевки, Новогригоровки, Новофедоровки, Новоявленки, Старорайского в Донецкой Народной Республике, а также Межевой и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Украинские вооруженные формирования на этом направлении потеряли до 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, одну радиолокационную станцию и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны, поразив живую силу и технику двух механизированных, четырех десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах Гавриловки, Великомихайловки, Шевченко Днепропетровской области, а также Дудниково, Новокасьяновки и Общего в Запорожской области. Здесь ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

    Группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и атаковала формирования двух механизированных бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах Кушугума, Орехова, Преображенки, Юрковки Запорожской области и Новорайска Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 21 автомобиль и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и военно-технического имущества, цеха и склады беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 146 районах.

    Средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 241 996 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 971 танк и другие боевые бронированные машины, 1 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 505 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 72 371 единица специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля.

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области пресекли попытку выхода штурмовой группы ВСУ из окружения в районе Гогино.

    Российские войска продолжили наступление в нескольких регионах Украины и нанесли значительные потери окруженным формированиям ВСУ в районах Новоалександровки, Приколотного, Малой Волчьей и Бузово.

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