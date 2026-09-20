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Памфилова: На избирательную систему совершили более 1 тыс. волн DDoS-атак
В период голосования избирательная система России подверглась массированным кибератакам, направленным на цифровые ресурсы Центризбиркома и дистанционное голосование, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры РФ. Которые задействованы именно в избирательном процессе», – сообщила Памфилова в информационном центре ЦИК России, передает РИА «Новости».
Глава ведомства уточнила, что основные удары злоумышленников пришлись на систему дистанционного электронного голосования, а также на цифровые ресурсы Центризбиркома.
В Москве кибератаки на системы электронного голосования вызвали кратковременные сбои в работе стационарных терминалов.
Столичная платформа дистанционного электронного голосования беспрерывно подвергалась мощному воздействию злоумышленников.
Несколькими днями ранее Памфилова сообщала об отражении других атак в период выборов.