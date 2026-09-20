В России резко вырос престиж рабочих профессий, и как следствие еще три года назад количество выпускников колледжей превысило количество выпускников вузов. Почему эти «странные и ленивые» зумеры предпочитают синицу в руке журавлю в небе?0 комментариев
Специалисты устранили последствия диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке
Памфилова: Последствия диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке устранили
Специалисты оперативно восстановили работу магистральных линий связи в Хабаровском крае после произошедшей диверсии во время выборов, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Последствия диверсии на магистральных оптоволоконных линиях связи в ходе выборов в субботу на Дальнем Востоке были устранены специалистами менее чем за час, передает РИА «Новости».
«Когда мы постарались ввести в строй магистральные оптоволоконные линии связи на территории Дальнего Востока... в Хабаровском крае. Спасибо, очень быстро все службы сработали, буквально менее чем за час ликвидировали. Многие не заметили этого», – сказала глава Центризбиркома на брифинге о ходе голосования.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенные с ними голосования в субъектах России стартовали 18 сентября и завершатся 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ЦИК Элла Памфилова назвала повреждение линий связи на Дальнем Востоке целенаправленной диверсией.
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о намеренном перерубании оптоволоконных кабелей злоумышленниками.
Специалисты Минцифры оперативно восстановили доступ к интернету в четырех пострадавших регионах.