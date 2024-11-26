Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».11 комментариев
Госдума распространила ОСАГО на территорию Белоруссии
Госдума приняла закон о действии полиса ОСАГО на территории Белоруссии
Госдума утвердила закон, предусматривающий распространение ОСАГО на Белоруссию, что создаст единую систему обязательного страхования в Союзном государстве.
Как сообщает ТАСС, Госдума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому действие полиса ОСАГО теперь будет распространяться на территорию Белоруссии. Данный законопроект был инициирован правительством РФ с целью создания в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.
Согласно новому закону, заключение договоров ОСАГО будет возможно только с теми страховщиками, чье постоянное нахождение зарегистрировано в России или Белоруссии. Автомобили, для которых будет действовать полис, должны быть зарегистрированы также в пределах Союзного государства.
Кроме того, при пересечении водителями госграницы России, оператор автоматизированной информационной системы страхования будет осуществлять обмен данными с органами внутренних дел, таможенными органами и профессиональными объединениями страховщиков. Это необходимо для проверки факта заключения договоров ОСАГО и противодействия мошенничеству. В систему будут включены сведения о заключенных договорах и произведенных выплатах страхового возмещения.
В пояснительной записке уточняется, что уполномоченные госорганы смогут проверять факт заключения договора страхования ОСАГО через запросы в автоматизированной информационной системе в режиме реального времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла решение исключить полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобилей, что упрощает процедуру постановки транспорта на учет. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин объявил о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, что улучшает условия страхования для автолюбителей.