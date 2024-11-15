Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.3 комментария
На программу «Время героев» за первые часы зарегистрированы более 1 тыс. заявок
За первые восемь часов регистрации на программу «Время героев» поступило более 1 тыс. заявок от участников и ветеранов СВО, что свидетельствует о высоком интересе к обучению.
В Telegram-канале программы «Время героев» указано, что за первые часы с момента начала регистрации на второй поток более 1 тыс. участников и ветеранов СВО подали заявки.
14 ноября состоялось заседание Общественного совета этой программы, где было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.
На сегодня 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них Артем Жога, Евгений Первышов, Артур Орлов и Алексей Кондратьев, а также другие, готовящиеся к переходу на новые места работы.
Также стало известно, что руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области. В ближайшее время ожидается совокупно 46 назначений из числа участников программы.
Программа «Время героев» нацелена на обучение бойцов и ветеранов СВО и реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.
Накануне программа «Время героев» объявила дополнительный набор.