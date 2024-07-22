То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Путин поручил создать фонд по поддержке спорта за счет отчислений от азартных игр
Путин поручил создать фонд по поддержке спорта за счет целевых отчислений от азартных игр
Президент Владимир Путин поручил кабмину создать фонд по поддержке спорта, существующий за счет целевых отчислений от азартных игр, сообщается на сайте Кремля.
Как говорится в перечне поручений главы государства, правительству обеспечить создание некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, предусмотрев, что основными целями деятельности фонда являются дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры, передает ТАСС.
Уточняется также, что формирование фонда будет осуществляться «в основном за счет целевых отчислений от азартных игр».