Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
На второй поток программы «Время героев» дополнительно подали более 10 тыс. заявок
В рамках дополнительной регистрации второго потока программы «Время героев» подано более 10 тыс. заявок, еще 286 участников обновили свои данные о достижениях и званиях.
Согласно данным в Telegram-канале президентской программы «Время героев», более 10 тыс. заявок были поданы в рамках дополнительной регистрации участников во второй поток президентской программы «Время героев». 286 человек обновили данные о достижениях и званиях, которые они зарегистрировали весной этого года. Все, кто участвовал в первом потоке, автоматически включены во второй, но могут обновить свои данные при необходимости через службу поддержки.
Сенатор Совета Федерации, Герой России Александр Карелин подчеркнул значимость участия героев и ветеранов специальной военной операции в развитии страны.
«Участники СВО – люди волевые, мужественные, дисциплинированные, с обостренным чувством справедливости и любви к России», – заявил Карелин, добавив, что программа помогает подтвердить их знания и найти применение своему опыту.
Военкор Евгений Поддубный отметил, что высокие темпы регистрации свидетельствуют об актуальности программы. По его словам, успешная реализация первого потока и значимые назначения многих участников добавили интереса к программе, что подтверждается активной регистрацией на второй поток.
Согласно статистике, наиболее активная возрастная категория среди зарегистрированных – от 35 до 40 лет, в нее вошли 24,2% участников. На возрастную группу от 30 до 35 лет приходится 19,5% регистраций, а на участников от 40 до 45 лет – 19,3%. Молодых участников от 25 до 30 лет – 14,4%, а на возрастную категорию от 45 до 50 лет приходится 12,2% заявок.
Программа осуществляется по поручению президента Владимира Путина и управляется Высшей школой государственного управления Президентской академии. На сегодня 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ответственные должности.