Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.10 комментариев
У митрополита Черкасского диагностировали сотрясение мозга после захвата храма УПЦ
Митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) диагностировали сотрясение мозга и ожоги после нападения сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) во время захвата собора в Черкассах, сообщили в Черкасской епархии.
Митрополита избили, он получил сотрясение мозга, ожоги роговицы I степени и ожоги кожных покровов. Феодосию назначено лечение и строгий постельный режим, пояснили в епархии, передает РИА «Новости».
Отмечается, что к митрополиту, находящемуся в тяжелом состоянии, явились сотрудники СБУ. Они предъявили документ, требующий перевода ареста иерарха на круглосуточный режим вместо ночного. В епархии считают, что это сделано для того, чтобы помешать митрополиту защищать интересы верующих. Ходатайство СБУ будет рассмотрено в судебном порядке.
Также опубликовано видео с нападением на священнослужителя. На нем запечатлено, как несколько человек в камуфляже атаковали митрополита, нанесли удары по голове и распылили слезоточивый газ.
После драки госпитализированы 12 человек с переломами и ожогами.
Напомним, сторонники раскольнической ПЦУ со второй попытки захватили в Черкассах Архангело-Михайловский собор канонической УПЦ, это крупнейший украинский храм.
После нападения Феодосия госпитализировали.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему на Украине продолжаются захваты храмов и как такое насилие влияет на судьбу канонического православия.