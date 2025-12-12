Депздрав ХМАО объяснил запрет хиджабов медработникам санитарными требованиями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ограничение на ношение хиджабов и никабов для сотрудников медицинских учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе связано с соблюдением санитарных правил, передает РИА «Новости».

Как пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения, внешний вид и спецодежда медработников строго регулируются установленными санитарными нормами, которых обязаны придерживаться все организации здравоохранения в регионе.

В депздраве отметили: «В медицинской практике внешний вид и спецодежда медицинского персонала строго регламентированы санитарными правилами и нормами, обязательными к исполнению во всех медицинских организациях». В список обязательной специальной одежды входят медицинский халат или костюм, сменная обувь и шапочка, а также средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

В пресс-службе регионального депздрава также подчеркнули, что особо строгие требования распространяются на хирургов, лабораторный и клинический персонал, непосредственно контактирующих с пациентами. Регулярная дезинфекция медицинской одежды не позволяет использовать гражданскую одежду, в том числе религиозного значения, если она не соответствует санитарным требованиям. В ведомстве добавили, что такие меры необходимы для обеспечения эпидемиологической безопасности в больницах и поликлиниках региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ХМАО ввели запрет на ношение хиджабов и никабов в школах. Власти Владимирской области также ввели ограничение на ношение хиджабов в учебных заведениях.

Регионы могут самостоятельно определять требования к внешнему виду учащихся и устанавливать «дресс-код» для школ.