Член ОП: Регионы имеют право устанавливать «дресс-код» для образовательных учреждений

Член ОП Григорьев: Никто не мешает девочке носить хиджаб в свободное от уроков время

Tекст: Евгений Поздняков

«Закон во Владимирской области, запрещающий школьникам во время занятий носить предметы одежды, имеющие религиозный характер, не является для нашей страны чем-то принципиально новым. Регионы имеют право устанавливать «дресс-код» для образовательных учреждений. Схожие инициативы принимались и в других субъектах», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты России.

«В конечном счете мы живем в светском государстве, что означает выстраивание максимально комфортных правил для представителей любых конфессий. Мы не должны выделять одну религию на фоне остальных. Поэтому закон, вызвавший так много споров, ограничивает ношение традиционных атрибутов для любой веры, а не только для ислама», – отмечает он.

«Школы, колледжи, университеты – это общее пространство. Их посещают, например, как христиане, так и мусульмане. Логично, что в подобной среде действуют определенные ограничения, направленные на достижение равенства всех имеющихся в нашей стране религий. На права ребенка за пределами учебных учреждений никто не посягает», – акцентирует эксперт.

«Иными словами, никто не мешает девочке, в случае, если она или ее семья считают хиджаб важной частью быта, носить его в свободное от уроков время. К частной жизни в России всегда относились уважительно. На правила «родительского очага» никто посягать не собирается. И это принципиально важный момент», – рассуждает собеседник.

«Напомню, что и в имперские, и в советские времена существовала единая школьная форма, которую носили все без исключения. Это вопрос не только равенства, но и в какой-то степени дисциплины. Поэтому излишняя суета вокруг инициативы кажется мне непонятной», – говорит он.

«Что касается высказываний депутата Султана Хамзаева, думаю, в этом случае мы имеем дело с позицией верующего человека. Конечно, как гражданин России, он имеет право выражать подобное мнение. Но многие духовные авторитеты мусульманского мира поддерживают запрет ношения хиджаба. Тем более, что ситуация с этим предметом одежды неоднозначна», – считает эксперт.

«Ислам имеет огромное количество течений и видов, каждое из которых обладает своими взглядами на ту или иную проблему. Не исключаю, что где-то хиджаб действительной является неотъемлемой частью культуры того или иного народа. Для нашей же страны, как говорил Владимир Путин, это явление скорее привнесенное извне», – полагает эксперт.

«Поэтому нам необходимо ориентироваться в первую очередь на самих себя. Важно учитывать чаяния и переживания российских мусульман, при этом не забывая, что мы живем в светском государстве. В возможности наладить дружескую атмосферу при взаимодействии разных народов всегда и заключалась сила нашей страны», – заключил Григорьев.

Ранее Министерство образования Владимирской области ограничило ношение хиджабов и никабов в школе. Согласно приказу, под запрет попала любая одежда, подчеркивающая принадлежность к какой-либо религии. В ведомстве пояснили, что изменения продиктованы желанием унифицировать внешний вид учащихся.

Данная инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Так, муфтий Чечни Салах Межиев назвал закон нарушением положений Конституции Российской Федерации. Он добавил, что хиджаб является неотъемлемой частью культуры исламского мира, которая символизирует уважение и благочестие.

Кроме того, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что данная мера противоречит идее свободы вероисповедания. «Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман», – сказал он. Ношение хиджаба парламентарий назвал «обязанностью» любой девушки, принадлежащей к исламу.

С критикой инициативы выступил и депутат от Дагестана Султан Хамзаев. В частности, он назвал «идиотами» чиновников Владимирской области, причастных к созданию запрета, призвал отменить принятое решение и «не заниматься провокациями» в дальнейшем.

При этом в Кремле отметили, что решение сложившейся проблемы является сферой ответственности конкретных регионов стран. Вопрос о хиджабах не в первый раз поднимается в России. Еще в 2012 году Владимир Путин называл этот предмет одежды «чуждым» для культуры страны, напоминает ТАСС. Он также добавлял, что в самом исламском мире многие выступают против данной практики.