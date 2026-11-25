Tекст: Ольга Иванова

Базу сделок планируется расширить, синхронизировав начало сбора данных с началом торговых сессий на биржах. Проект указания размещен для оценки регулирующего воздействия, говорится на сайте Банка России.

Проект также предполагает при установлении курсов учитывать сделки, которые проводятся вне основного режима торгов, в частности в режиме адресных торгов на бирже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Центральный банк России спланировал увеличить предельную сумму одного платежа через Систему быстрых платежей для бизнеса до 30 млн рублей.

Банк России заявил о создании инфраструктуры для обмена данными между различными отраслями экономики.

В сентябре глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил о возможном появлении в России единой базы криптовалютных кошельков, замешанных в подозрительных транзакциях.