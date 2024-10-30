Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.2 комментария
Делимханов решил добиться отмены запрета хиджаба в школах Владимирской области
Депутаты Госдумы от Чечни и Владимирской области обсудили запрет на ношение хиджабов в школах Владимирской области, данная мера является нарушением права на свободу вероисповедания, заявил Адам Делимханов.
В своем Telegram-канале парламентарий заявил, что данное ограничение нарушает Конституцию в части свободы вероисповедания.
«Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман», – заявил Делимханов.
Он также отметил, что никаб – это одежда, закрывающая лицо, и его никто не одобряет, в то время как хиджаб – это религиозная обязанность мусульманки, которая не закрывает лицо.
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Политик подчеркнул, что этот вопрос требует серьезного рассмотрения и обсуждения, так как он касается конституционных прав, которые должны быть защищены.
Напомним, министерство образования Владимирской области запретило ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде.
Как сообщал «Коммерсант», координационный центр мусульман Северного Кавказа осудил введенный во Владимирской области запрет на ношение религиозной одежды в школах, заявив, что он направлен на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.
Российские эксперты отметили, что эта мера направлена на предотвращение влияния радикальных мигрантов, а не на ограничение прав мусульманок.