Эксперты отреагировали на осуждение запрета хиджабов в школах Владимирской области

Tекст: Александра Юдина

«Прочла обращение координационного центра мусульман Северного Кавказа с осуждением запрета на ношение хиджаба в школах Владимирской области. Повторюсь, я не считаю этот запрет продуманным и своевременным. Однако не могу не поймать центр на лукавстве – причем несколько раз», – отметила в своем Telegram-канале член СПЧ Марина Ахмедова.

Она подчеркнула, что хиджаб не является традиционным элементом одежды для мусульманок России, в отличие от платка.

Также Ахмедова добавила, что запрет не следует рассматривать как попытку разжигания межнациональной розни. По ее словам, утверждение о том, что только девочки в хиджабах ведут себя достойно, является неконструктивным.

Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале выразил мнение, что запрет направлен против радикальных мигрантов, а не против коренных мусульман России.

Публицист подчеркнул, что во Владимирской области, где 98% населения – русские христиане, такая мера сделает пребывание радикальных исламистов в стране менее комфортным. «Пусть остаются дома или вообще к нам не едут», – заключил он.

Напомним, министерство образования Владимирской области запретило ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде.

Как сообщал «Коммерсант», координационный центр мусульман Северного Кавказа осудил введенный во Владимирской области запрет на ношение религиозной одежды в школах, заявив, что он направлен на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. Также Муфтий Чечни Салах Межиев осудил запрет на хиджаб, назвав его нарушением конституции.

Правительство ранее не поддержало редакцию законопроекта, позволяющего школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду.