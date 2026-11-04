По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Председатель Верховного суда Краснов поздравил россиян с Днем народного единства
Глава Верховного суда России Игорь Краснов поздравил граждан с Днем народного единства, пожелав им здоровья и благополучия.
«Поздравляю с Днем народного единства! Пусть взаимное уважение будет залогом стабильности и благополучия, а бесценный опыт прошлого – надежным щитом от внешних угроз. Желаю крепкого здоровья, добра и неиссякаемой энергии!» – цитирует Краснова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Он подчеркнул, что судебная система является надежным гарантом поддержания гражданского согласия и укрепления правового пространства.
«Защита государственных и частных интересов, восстановление нарушенных прав, обеспечение неотвратимости и соразмерности наказания – это тот фундамент, на котором держится общественное доверие. И это ответственная миссия, требующая от нас абсолютной беспристрастности», – отметил Краснов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с Днем народного единства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства.
Президент Абхазии Бадра Гунба направил поздравление российскому коллеге по случаю Дня народного единства.