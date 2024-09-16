Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.0 комментариев
Власти России не поддержали законопроект о локальных запретах на хиджабы
Власти России не поддержали законопроект, дающий право школам и муниципалитетам запрещать религиозную одежду
Редакцию законопроекта, который дает право школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду, не поддержало правительство России.
«Законопроект требует существенной доработки», – ссылается ТАСС на отзыв кабинета министров.
Законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, вице-спикером от партии «Новые люди». Инициатива предполагает, что образовательные организации смогут устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики. Также муниципальные или региональные депутаты имеют право вводить местный запрет на ношение в государственных организациях, общественных местах религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо.
Политолог Илья Ухов 10 июля рассказал о манипуляциях и подлогах в дискуссии про никабы в России и «закон Диванкина». Публицист и богослов Сергей Худиев отметил, что преступники, как правило, мужчины, часто используют никаб, чтобы скрыть лицо. 24 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что безопасность страны должна быть выше некоторых традиций. Так, 9 августа в Махачкале искали стрелявшего человека, который передвигался в никабе.
В данной инфографике можно узнать, чем различаются никаб, паранджа и хиджаб.