С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.10 комментариев
В Дагестане разыскивают скрывающегося в никабе стрелявшего в полицейских мужчину
В Дагестане объявлен розыск мужчины, открывшего стрельбу по сотрудникам полиции во время проверки документов. Двое полицейских получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, сообщает МВД региона. Чтобы скрыться, преступник переоделся в женскую одежду и использует никаб.
Как указала пресс-служба, инцидент произошел на автодороге Хасавюрт – Тлох. Сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-111730 для проверки документов. Однако водитель, 41-летний Демильханов Али, уроженец Шалинского района Чеченской Республики, неожиданно открыл огонь по правоохранителям, передает ТАСС.
В результате нападения два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
По данным МВД, подозреваемый скрылся с места происшествия. Он передвигается на легковом автомобиле ВАЗ-111730 и, по имеющейся информации, переоделся в женскую одежду, чтобы затруднить розыск. Приметы подозреваемого: мужчина носит одежду темных цветов, лицо закрывает никабом с узкой прорезью для глаз.
Ранее в Абхазии на границе с Россией произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек, еще трое пострадали.