В Дагестане разыскивают скрывающегося в никабе стрелявшего в полицейских мужчину

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала пресс-служба, инцидент произошел на автодороге Хасавюрт – Тлох. Сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-111730 для проверки документов. Однако водитель, 41-летний Демильханов Али, уроженец Шалинского района Чеченской Республики, неожиданно открыл огонь по правоохранителям, передает ТАСС.

В результате нападения два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

По данным МВД, подозреваемый скрылся с места происшествия. Он передвигается на легковом автомобиле ВАЗ-111730 и, по имеющейся информации, переоделся в женскую одежду, чтобы затруднить розыск. Приметы подозреваемого: мужчина носит одежду темных цветов, лицо закрывает никабом с узкой прорезью для глаз.

Ранее в Абхазии на границе с Россией произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек, еще трое пострадали.