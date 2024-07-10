Политолог рассказал о манипуляциях в дискуссии про никабы в России

«Муфтий Татарстана Камиль Самигулин, стремительно теряющий позиции в рейтинге уважения коллег по цеху, решил реабилитироваться, «выразив солидарность» с позицией кавказских муфтиев в отношении некоего «закона Даванкова», – отметил Ухов в своем Telegram-канале.

Законопроект предлагал запрет на ношение хиджаба в образовательных учреждениях. Однако это инициатива плохо проработана, добавил эксперт.

Никаб – аксессуар для российских мусульман нетрадиционный и его ношение необязательно, то с хиджабом все гораздо сложнее. В этой связи перспектив у инициативы, названной муфтиями «антиисламской», было очень мало, подчеркнул политолог.

«Но манипулятор и наперсточник из Казани не был бы таковым, если бы не попытался воспользоваться ситуацией по максимуму. Муфтий Татарстана с первых же строк своего заявления смешал вопрос о ношении никаба и ношении хиджаба. Сделал он это примитивной подменой – использованием популярной в определенных кругах фразой «покрытые девочки». Под это максимально размытое определение попадают и никабы и хиджабы – и там и там есть некое «покрытие». И вот «на глазах у изумленной публики» кавказские муфтии превращаются из борцов с радикализмом в никабозащитников», – пояснил Ухов.

По его мнению, подобные высказывания – «явная чушь», так как в заявлении Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) указано, что на Кавказе свое мнение по никабам менять не собираются.

Политолог привел цитату из заявления: «Ношение никаба – закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе – а также паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносит практический вред мусульманам, поскольку оно угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях».

По его словам, Духовное управление мусульман Татарстана и ДУМ РФ вместо солидаризации со всеми «здравомыслящими российскими муфтиями» встали «на тропу защиты интересов радикалов».

Смешивание понятий никаба и хиджаба – это манипуляция, подчеркнул эксперт. Это попытка «сместить акценты в нормальной дискуссии о радикализме, вопросах безопасности и границах светскости в сторону лево-либеральной повестки «угнетения» какой-то религиозной группы».

«Так что не срослось, Камиль хазрат. Слишком очевидно это для любого непредвзятого наблюдателя. В том числе наблюдателя-мусульманина. Посему выпрыгнуть из группы отщепенцев не удалось», – заключил Ухов.