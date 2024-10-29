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Муфтий Чечни осудил запрет на хиджаб в школах Владимирской области
Муфтий Чечни назвал запрет хиджабов в школах Владимирской области нарушением Конституции
Запрет хиджабов в образовательных организациях Владимирской области является нарушением положений Конституции Российской Федерации, заявил муфтий Чечни Салах Межиев.
Муфтий Чечни Салах Межиев отметил, что запрет распространяется именно на исламскую религиозную одежду, передает РИА «Новости».
Межиев выразил надежду, что данный запрет на ношение хиджаба стал результатом недостаточной проработки. Он объяснил, что хиджаб – это неотъемлемая часть исламской культуры, символизирующая уважение и благочестие.
Муфтий также добавил, что опасения по поводу национальной безопасности не обоснованы, и призвал брать пример с мусульманских бойцов, вносящих вклад в защиту России и ее традиционных ценностей, участвуя в специальной военной операции.
Министерство образования Владимирской области запретило ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде.
Правительство ранее не поддержало редакцию законопроекта, позволяющего школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что противники ношения хиджаба являются «врагами ислама», но сам он выступает против ношения паранджи.