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Кремль оставил вопрос запрета хиджабов в школах на усмотрение регионов
Вопрос о запрете хиджабов в школах относится к компетенции региональных властей, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль не участвует в обсуждении вопроса о запрете хиджабов в школах, данный вопрос находится в компетенции региональных властей, передает ТАСС.
«Каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участия», – подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, министерство образования Владимирской области запретило ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде.
Как сообщал «Коммерсант», координационный центр мусульман Северного Кавказа осудил введенный во Владимирской области запрет на ношение религиозной одежды в школах, заявив, что он направлен на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.
Российские эксперты отметили, что эта мера направлена на предотвращение влияния радикальных мигрантов, а не на ограничение прав мусульманок.