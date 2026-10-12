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Власти Саудовской Аравии предупредили о потенциальной угрозе в Эр-Рияде
Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии призвало жителей Эр-Рияда следовать официальным инструкциям из-за потенциальной опасности.
Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение о потенциальной угрозе в столице королевства, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях в городе Эр-Рияд выпустила оповещение для предупреждения об опасности. Местных жителей призывают следовать официальным инструкциям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов.
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