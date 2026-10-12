При новом обстреле аэропорта Эр-Рияда погиб гражданин Пакистана

Tекст: Игорь Иножарский

Жертвой воскресной атаки стал гражданин Пакистана, а пострадавшие были доставлены в несколько больниц для оказания медицинской помощи. Удар пришелся по терминалам 3 и 4, которые обслуживают внутренние рейсы, пишет Al Jazeera.

Очевидец, находившийся на борту выруливающего самолета, рассказал Reuters, что снаряд упал на летное поле рядом с припаркованными лайнерами около 20:30 по местному времени, вызвав возгорание. После этого пассажиров высадили и попросили покинуть терминал.

Воздушная гавань закрыта с субботы, когда в результате массированного ракетного удара погибли 12 человек и более 300 получили ранения. Посольство Индии сообщило, что один из их граждан скончался в воскресенье от травм, полученных при субботней атаке, увеличив число жертв до 13.

За последние пять дней аэропорт Эр-Рияда подвергся ударам четыре раза. Ответственность за предыдущие нападения брали на себя йеменские мятежники-хуситы. Эскалация конфликта угрожает втянуть в него американских военных: президент США Дональд Трамп уже рассматривает возможность присоединиться к борьбе против группировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов. В воскресенье хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама. Президент США Дональд Трамп допустил удары Вашингтона по позициям хуситов после нападения на саудовскую воздушную гавань.