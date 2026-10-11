Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
Хуситы взяли ответственность за три атаки на аэропорт Эр-Рияда
Хуситы заявили о трех атаках на аэропорт Эр-Рияда за двое суток
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о трех атаках на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде с пятницы.
Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала Al Masirah.
«Вооруженные силы за последние сутки провели четыре операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», – сказал Сариа.
По его словам, целью первой операции стал аэропорт имени короля Халеда. Он отметил, что атака проводилась в три этапа, начиная с вечера пятницы, что привело к нарушению авиасообщения и закрытию аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Москва осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.
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Президент США Дональд Трамп допустил удары американских сил по хуситам.