Египтянка погибла при ударе хуситов по аэропорту Эр-Рияда

При ударе хуситов по аэропорту Эр-Рияда погибла гражданка Египта

Tекст: Дарья Григоренко

«Министерство иностранных дел Египта выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью гражданки АРЕ в результате удара по международному аэропорту в Эр-Рияде», – говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты поручил сотрудникам посольства в Эр-Рияде заняться вопросами репатриации тела погибшей и навестить в больницах пострадавших египтян.

Точное число граждан Арабской Республики, получивших ранения в результате инцидента, не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары американских вооруженных сил по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на это нападение.

В пятницу стало известно о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт.