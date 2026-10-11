Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Египтянка погибла при ударе хуситов по аэропорту Эр-Рияда
При ударе хуситов по аэропорту Эр-Рияда погибла гражданка Египта
В результате атаки йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) по аэропорту в Эр-Рияде погибла гражданка Египта, еще несколько египтян пострадали, сообщил МИД АРЕ.
«Министерство иностранных дел Египта выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью гражданки АРЕ в результате удара по международному аэропорту в Эр-Рияде», – говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.
Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты поручил сотрудникам посольства в Эр-Рияде заняться вопросами репатриации тела погибшей и навестить в больницах пострадавших египтян.
Точное число граждан Арабской Республики, получивших ранения в результате инцидента, не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары американских вооруженных сил по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.
Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на это нападение.
В пятницу стало известно о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт.