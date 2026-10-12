  • Новость часа«Герани» поразили четыре используемых ВСУ локомотива
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейцы борются с топливным кризисом воровством
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    Захарова раскрыла лингвистический подтекст слов Зеленского о выборах
    «Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении сервисов после сбоя
    ВС России поразили доставлявший грузы для ВСУ сухогруз
    От Киева потребовали не вредить американским потребителям
    Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    ЕС подготовил санкции против производства российских ракет
    Из правительства Мерца уволилась министр труда
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    12 октября 2026, 10:07 • Новости дня

    Amazon начинает переговоры о покупке ИИ-стартапа Decart за 7 млрд долларов

    WSJ: Amazon планирует купить ИИ-стартап Decart за 7 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Американская корпорация Amazon ведет переговоры о приобретении стартапа в области искусственного интеллекта Decart, сумма сделки может составить около 7 млрд долларов.

    Сделка может состояться в ближайшее время при условии успешного завершения обсуждений и отсутствия других претендентов на покупку, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Программное обеспечение компании Decart упрощает разработчикам процесс переключения между различными чипами для искусственного интеллекта. Это позволяет наращивать вычислительные мощности и повышать конкурентоспособность бизнеса.

    Стартап, базирующийся в Сан-Франциско, был основан тремя израильскими инженерами в 2023 году. В мае оценка компании составляла порядка 4 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле американские компании начали переходить на китайские модели ИИ.

    В июне проект DeepSeek стал самым дорогим ИИ-стартапом Китая после раунда финансирования.

    В мае компания Anthropic обогнала OpenAI и получила статус самого дорогого ИИ-стартапа.

    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель координационного подразделения Управления ООН по цифровым и новым технологиям Исабель де Сола Криадо заявила о необходимости подготовиться к сценарию, при котором искусственный интеллект обратится против человечества.

    У человечества должен быть план действий на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, передает РИА «Новости» заявление представителя ООН на Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Отвечая на вопрос о возможности восстания алгоритмов по сценарию фильма «Терминатор», Исабель де Сола Криадо подчеркнула важность подготовки. «Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку я не ученый, но я бы сказала, что перед лицом неопределенности мы должны быть готовы. У нас должен быть план на случай, если что-то пойдет не так», – сказала она.

    Представитель организации отметила, что искусственный интеллект представляет собой совершенно новый вызов, так как ранее не существовало технологий, способных действовать без контроля человека. По ее словам, человечеству необходима техническая возможность экстренно остановить работу подобных систем в случае непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека.

    В прошлом месяце в США начали расследование против разработчиков алгоритмов.

    МИД России заявил о росте военно-политических угроз из-за развития нейросетей.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    ИИ-модель Anthropic отправила в полицию Филадельфии ложный сигнал об убийстве

    Tекст: Антон Антонов

    Модель искусственного интеллекта компании Anthropic через онлайн-сервис полиции Филадельфии направила ложное сообщение об убийстве, рассказали в городском полицейском департаменте.

    «Полицейское управление Филадельфии информирует о ложном сообщении об убийстве, направленном моделью искусственного интеллекта компании Anthropic», – сказали РИА «Новости» в полиции.

    В департаменте подчеркнули, что в ходе проверки не выявлено признаков несанкционированного доступа к внутренним системам полиции, а инцидент ограничился самим фактом отправки ложного сообщения через официальный сайт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания Anthropic запретила пользователям агрессивное обращение к своему ИИ Claude.

    В конце сентября один из разработчиков Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Минпросвещения рассказало о курсе по искусственному интеллекту в школах

    Минпросвещения: Со второй четверти в ряде школ введут курс по ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России сообщило о введении со следующего учебного года обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся средних и старших классов школ, для учащихся ряда пилотных школ – со второй четверти этого учебного года.

    «Со второй четверти 2026/27 учебного года для учащихся 5–11-х классов пилотных школ будет введен курс внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – говорится в сообщении министерства.

    В министерстве уточнили, что со второй четверти текущего учебного года курс начнут осваивать 5–11-е классы пилотных школ, а с января 2027 года его планируется распространить на все школы страны, передает РИА «Новости».

    Значительная часть программы посвящена вопросам информационной безопасности, противодействия интернет-мошенничеству и рискам современной информационной среды, включая технологии искусственного интеллекта.

    Курс, по данным ведомства, должен сформировать у школьников целостное и реалистичное представление о работе искусственного интеллекта и его роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности, а также закрепить теорию практическим опытом безопасного использования доступных ИИ-технологий.

    Принципиальной позицией министерства названо то, что искусственный интеллект должен помогать учителю, а не заменять его, при этом ответственность за результат обучения остается за педагогом.

    Для преподавания нового курса Минпросвещения вместе с Минцифры и Государственным университетом просвещения запустило программу повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». В нынешнем учебном году в ней планируется участие 250 тыс. педагогов, заявки принимаются через сервис подбора программ дополнительного профессионального образования для учителей на портале «Госуслуги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте для учеников средних и старших классов.

    Были определены четыре принципа использования искусственного интеллекта в науке и образовании.

    На прошлой неделе Минпросвещения назвало основным вызовом при использовании ИИ в школах недостаток цифровой инфраструктуры и подготовленных кадров.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Сербия начала разработку собственной ИИ-модели с учетом опыта России

    Сербия приступила к созданию ИИ-модели с учетом опыта России и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович заявил, что Белград создает собственную модель искусственного интеллекта на национальном языке, опираясь на подходы России и Китая.

    Белград разрабатывает национальную языковую модель искусственного интеллекта, сообщил на полях II Глобального цифрового форума в Москве госсекретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что ключом к регулированию искусственного интеллекта является то, как Китай и Россия подходят к этому вопросу. Что-то среднее между этими двумя подходами мы и берем за основу», – указал Матович.

    Он назвал российский опыт создания нейросетей очень полезным. По оценке госсекретаря, отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта, включая чат-боты, ничуть не уступают западным аналогам, а в некоторых аспектах могут их превосходить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сербия решила использовать российский опыт при разработке аналога «Госуслуг».

    В четверг в Сербии с помощью искусственного интеллекта восстановили утраченное знамя русских добровольцев.

    Власти Сербии пообещали углубить сотрудничество с Россией вопреки давлению ЕС.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Риск образования пузыря в сфере ИИ зафиксировали в США

    Newsweek: Индикатор Баффета указал на риск пузыря в сфере ИИ на фондовом рынке

    Tекст: Вера Басилая

    Разработанный американским инвестором Уорреном Баффетом индикатор состояния фондового рынка США достиг уровней, сигнализирующих о возможном образовании пузыря в сфере искусственного интеллекта (ИИ), пишет Newsweek.

    По данным Newsweek, показатель, сравнивающий общую рыночную стоимость американских публичных компаний с ВВП страны, на 7 октября достиг рекордного уровня 236,67%, передает РИА «Новости».

    Согласно данным издания, индикатор находится в зоне, которую сам Баффет охарактеризовал как «игру с огнем». Это означает, что капитализация рынка акций более чем вдвое превышает ВВП США. Аналитики рассматривают эту ситуацию как признак переоценки рынка и вероятности формирования пузыря в сфере ИИ.

    Баффет ранее отмечал, что подобный стремительный рост индикатора предшествовал кризису доткомов. По информации консалтинговой компании Motley Fool, около трети фондового рынка США приходится на семь крупнейших технологических компаний, активно инвестирующих в ИИ.

    Данные Goldman Sachs показывают, что с конца 2022 года капитализация компаний, связанных с ИИ, выросла на 27 трлн долларов. Возникают опасения, что оценка этих компаний превышает их реальные доходы, и энтузиазм инвесторов может смениться паникой, если инвестиции не принесут ожидаемой прибыли. Расчеты Bain & Company указывают на необходимость получения 2 трлн долларов годовой выручки к концу десятилетия для покрытия затрат на инфраструктуру ИИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в США зафиксировали признаки пузыря в IT-секторе.

    В августе сообщалось, что ИИ может втянуть мир в новый финансовый кризис.

    Ранее в мире испугались «пузыря» в сфере искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Премьера Нидерландов уличили во лжи об использовании ИИ

    Volkskrant: Премьер Нидерландов Йеттен солгал об использовании ИИ для соцсетей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Расследование показало, что премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен использовал искусственный интеллект для написания записей в соцсетях, несмотря на его заявления об обратном, пишет Volkskrant.

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен применял нейросети для создания постов в социальных сетях, в том числе на чувствительные темы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Volkskrant.

    Издание выяснило, что как минимум несколько записей в официальном профиле главы правительства оказались сгенерированы искусственным интеллектом.

    Отмечается, что алгоритмы помогали политику писать комментарии в том числе о конфликте на Украине. При этом в сентябре Йеттен в ответ на парламентский запрос настаивал, что не использует искусственный интеллект для подобных публикаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне западные СМИ испугались сгенерированного искусственным интеллектом ролика Дмитрия Медведева.

    В прошлом году в Госдуме заявили о необходимости блокировать вредоносный контент с помощью нейросетей.

    Эксперты назвали последствия чрезмерного увлечения технологиями в политике и медиа.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом

    Захарова объяснила страх людей перед концом света использованием ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что опасения людей по поводу уничтожения человечества искусственным интеллектом связаны с проникновением нейросетей в повседневную жизнь.

    По словам Захаровой, страх перед концом света из-за развития технологий стал массовым явлением, поскольку искусственный интеллект уже вошел в быт большинства людей, передает РИА «Новости».

    «Почему в эту сторону начинает развиваться теория апокалиптичности? Потому что искусственный интеллект на ширпотребном уровне, в формате чатов, подсказок уже вошел в жизнь – не могу сказать, что каждого человека, но, в принципе, в жизнь большинства», – сказала Захарова в ходе выступления на II Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Дипломат отметила, что сейчас повсюду звучат предупреждения о печальном финале для человечества из-за бесконтрольного развития нейросетей. По ее словам, эти прогнозы обычно касаются перспективы появления некоего сверхсильного разума, хотя на самом деле ничего непоправимого пока не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля.

    В прошлом месяце разработчик искусственного интеллекта Anthropic указал на экзистенциальную угрозу человечеству.

    МИД заявил о росте военно-политических рисков из-за развития нейросетей.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила определить список госданных для обучения ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой закрепить перечень государственных данных, которые могут использоваться для обучения искусственного интеллекта, с целью обеспечения безопасности и защиты личной информации граждан.

    «Единая Россия» предложила Минцифры определить перечень государственных данных для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Это позволит создать единые правила доступа российских разработчиков к информации, хранящейся в госструктурах, научных организациях и компаниях, обеспечив при этом защиту персональных данных, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Мы считаем, что доступ к государственным данным для обучения искусственного интеллекта нужно предоставлять только суверенным и национальным моделям», – заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России», председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Александр Сидякин.

    Он добавил, что правила доступа должны быть едиными как для крупных, так и для небольших компаний, соответствующих установленным требованиям, а профильный комитет Госдумы займется сопровождением подготовки соответствующих подзаконных актов.

    Исполнительный директор Совета по инновационному и технологическому развитию партии Илья Семин сравнил наборы данных с деталями конструктора, необходимыми для создания новых моделей, подчеркнув задачу выстроить механизм для безопасной работы отечественных IT-команд с этими массивами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле «Единая Россия» пообещала обеспечить поддержку разработчиков отечественных моделей ИИ.

    В мае развитие искусственного интеллекта назвали одним из приоритетов технологического раздела Народной программы партии.

    В апреле «Единая Россия» уже предлагала обучать российский ИИ на государственных данных.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Захарова предупредила о последствиях «заигрывания» с ИИ

    Захарова: Заигрывание с ИИ может уничтожить индивидуальность

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что чрезмерное увлечение искусственным интеллектом способно полностью стереть человеческую индивидуальность.

    Выступая на втором Глобальном цифровом форуме в Москве, Захарова предупредила об опасности потери человеком своей уникальности из-за развития нейросетей, передает РИА «Новости».

    «Может быть, мы придем к ситуации, когда не будет ни одной причины, которая побуждала бы человека очнуться от этого информационного лунатизма, поскольку это будет социально одобряемый стандарт», – отметила дипломат.

    Она пояснила, что в такой парадигме исчезнет стремление к познанию, духовно-нравственному развитию и интеллектуальному труду. Кроме того, особое отношение к технологиям может привести к блокировке связи человека с Богом, подчеркнула представитель дипломатического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    В среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода нейросетей из-под контроля человека.

    В прошлом месяце разработчик систем искусственного интеллекта Anthropic заявил об экзистенциальной угрозе человечеству.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    В школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте

    Кравцов объявил о введении курса по ИИ для 5–11-х классов со следующего года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил о введении нового обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов со следующего учебного года.

    «Мы приняли решение, что со второй четверти в тысяче школ, в том числе в Республике Татарстан, будет апробироваться новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – заявил Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса», передает РИА «Новости».

    «А со следующего сентября следующего учебного года уже для всех школ с 5-го по 11-й класс будет обязательный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – отметил он.

    Он добавил, что в рамках курса школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минпросвещения назвало главный вызов при использовании ИИ в школах.

    В прошлом месяце помощник президента Андрей Фурсенко исключил изменение сроков обучения в российских школах.

    Минпросвещения сообщило о смене подхода к обучению предметов в старших классах.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ

    Lancet: Человечество может вымереть к 2100 году из-за ИИ и ядерной войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты британского журнала Lancet назвали искусственный интеллект и ядерный конфликт в числе главных угроз, которые могут привести к вымиранию человечества в ближайшие 75 лет.

    Эксперты считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта, в частности создание биологического оружия, а также ядерный конфликт с последующим голодом могут привести к гибели человечества к 2100 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lancet.

    В случае ядерного конфликта в атмосферу попадет количество частиц, способное заблокировать солнечный свет и спровоцировать голод, хотя вероятность такого сценария невелика, говорится в материале комиссии Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке.

    Помимо ИИ и ядерной войны, в список из 17 основных угроз включены изменение климата, пандемии, военные конфликты, устойчивость бактерий к антибиотикам, а также ожирение и психические расстройства, которые являются главными угрозами в странах с высоким уровнем дохода.

    Авторы исследования призывают мировых лидеров к раннему устранению этих рисков, в том числе путем инвестиций в инновации и здравоохранение. В список вошли угрозы, которые могут отнять у человечества наибольшее количество лет здоровой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году

    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о возможных кибератаках с использованием искусственного интеллекта в 2027 году, отметив, что самая опасная технология, когда-либо изобретенная людьми, скорее всего, приведет ко «множеству негативных сюрпризов» в киберпространстве.

    Нерегулируемый искусственный интеллект представляет собой растущую угрозу, считает основатель Microsoft Билл Гейтс, и предсказывает рост числа кибератак с использованием ИИ в 2027 году.

    По его мнению, риск выхода ИИ из-под контроля – это перспектива далекого будущего, но непосредственную обеспокоенность вызывает использование существующих систем без надлежащих мер защиты от злоумышленников.

    «Сфера, где мы, вероятно, увидим наиболее серьезные последствия в ближайшем году, – это кибератаки. Настоящая опасность сейчас заключается не в том, что ИИ выйдет из-под контроля. Нам нужно работать над этим вопросом, но до того момента, когда это окажет масштабное влияние, еще далеко», – заявил Гейтс в беседе с CNN.

    Гейтс подчеркнул, что речь идет о злоумышленниках, использующих ИИ, особенно в тех случаях, когда можно отключить все системы защиты. Уже сейчас необходимы более строгие ограничения, чтобы не допустить использования ИИ преступниками для биотерроризма и кибератак.

    «Но сейчас разрешено отключать все защитные механизмы. Поэтому, когда мы имеем дело со злоумышленниками, отсутствием защиты и новейшими моделями, именно здесь – в ближайшем году, и прежде всего в сфере кибербезопасности, – нас ждет множество неприятных сюрпризов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия и допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ.
    Цукерберг поддержал идею Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Определены четыре принципа использования ИИ в науке и образовании

    Чернышенко: Определены принципы использования ИИ в образовании

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании, среди них сохранение навыков критического мышления и сохранение традиционных ценностей.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал четыре ключевых принципа использования искусственного интеллекта в науке и образовании. По его словам, внедрение технологий должно сопровождаться сохранением навыков критического мышления, снижением образовательного неравенства, повышением достоверности оценок и сбережением традиционных ценностей.

    В ядро образовательных программ всех российских вузов включат два обязательных модуля по технологиям искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    «Мы включаем отдельный модуль в ядро всех программ новой модели высшего образования по технологиям искусственного интеллекта и еще модуль на втором-третьем курсе, в зависимости от специальности будущей профессии, применительно к специфике программы», – заявил министр образования и науки Валерий Фальков на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса».

    В пресс-службе ведомства уточнили, что модули разделят на базовый, который будет единым для всех студентов, и профессиональный для каждой конкретной специальности. В ближайшее время ожидается запуск федеральной программы повышения квалификации для преподавателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобрнауки назвало сроки завершения реформы высшего образования.

    Президент Владимир Путин поддержал идею создания в России образовательной нейросети.

    Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал реализовать предложение учителя года о внедрении искусственного интеллекта в обучение.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 06:07 • Новости дня
    Глава РАН Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Нейросети и машинное обучение стали ключевым инструментом для выявления и нейтрализации вражеских беспилотников на дальних подступах к российским городам, рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    Использование искусственного интеллекта значительно повышает эффективность противодействия дронам, передает РИА «Новости».

    «То есть борьба с БПЛА даже по Москве начинается не на подлете к столице, она начинается уже там, на границе СВО», – отметил руководитель академии.

    По словам Красникова, машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия испытала мобильный боевой лазер против дронов. Российские бойцы изобрели защиту «ежики» против дронов ВСУ.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

    Комментарии (0)
    Главное
    Уничтожена группа боевиков «Азова» в российской форме
    ВСУ начали отправлять на российские позиции пленных с минами и тротилом
    Советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Число совершивших диверсии подростков удвоилось в 2026 году
    Шарий назвал уголовное дело в Испании «полным фуфлом»
    В Красноярском крае ликвидировали почти тысячу медведей

    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше

    Генеративный искусственный интеллект может принести российской экономике от 6 до 21 трлн рублей накопленного эффекта к 2030 году, следует из исследования «Сбера». Однако для реализации этого потенциала бизнесу недостаточно купить доступ к нейросетям: придется перестроить рабочие процессы, обучить сотрудников и обеспечить безопасность данных. Пока банки и технологические компании уже зарабатывают на GenAI, многие предприятия лишь пробуют его возможности и оценивают риски. В чем они заключаются? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы

    Эмбарго на экспорт российского дизеля официально смягчено, американцы начнут получать топливо из России уже в ближайшие дни. Для США это приемлемая сделка, для Европы позорная, для Украины отрезвляющая, а для самой России почти идеальная. Так уж сложилось. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы борются с топливным кризисом воровством

    Случившийся в западном мире резкий рост стоимости автомобильного топлива немедленно сказался на криминальной статистике. По всей Европе отмечается увеличение количества краж дизеля и бензина, причем не только из автомобилей. К каким ухищрениям прибегают европейцы для подобного воровства и почему не все за это их осуждают? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз придумал новый способ украсть у России

      В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации