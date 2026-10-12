WP: Демократический Сенат станет новой проблемой Трампа

The Washington Post: Демократический Сенат станет новой проблемой Трампа

Tекст: Игорь Иножарский

Республиканцы в Сенате США опасаются потери большинства на ноябрьских промежуточных выборах, что в случае победы демократов лишит Дональда Трампа лояльной палаты Конгресса и создаст угрозу для его последних двух лет в Белом доме, пишет The Washington Post.

Демократическое большинство в Сенате получит возможность блокировать кандидатов Трампа в Верховный суд и кабинет, а также проводить расследования в отношении президента и его окружения, используя право на повестки. «Стандарт был задан Макконнеллом, по крайней мере в отношении судей Верховного суда, и я считаю, что мы должны придерживаться этого стандарта», – заявил сенатор Рубен Галльего, напомнив о блокировке республиканцами кандидатуры Merrick Garland в 2016 году.

Бывший президент Барак Обама призвал доноров-демократов добиваться смены большинства в Сенате, назвав блокирование судебных номинантов Трампа критически важной задачей и предупредив, что сохранение республиканского контроля позволит нынешнему главе Белого дома дальше перестраивать федеральные суды, что, по его словам, несет «очень серьезную опасность для демократии». При этом сенатор Питер Уэлч заявил, что готов поддерживать отдельных кандидатов Трампа, если они будут умеренными и уважающими институты.

Демократы обсуждают планы использовать процедуру бюджетного примирения для принятия социально-экономических инициатив без преодоления сенатского филибастера: сенатор Тим Кейн добивается законопроекта, который позволит скорректировать бюджет в пользу малоимущих и отменить республиканские сокращения Medicaid и продовольственной помощи, тогда как Рубен Галльего предлагает через примирение ввести новые налоги на дата-центры и искусственный интеллект. Республиканцы предупреждают, что переход Сената под контроль демократов приведет к «огромному тупику», когда, по словам сенатора Джоша Хоули, не будут утверждаться судьи и министры и возрастет риск остановки работы правительства, хотя сам Трамп ранее допускал, что «смог бы заключать сделки» с демократами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минфин США собрался представить план снижения госдолга после выборов. В воскресенье латиноамериканские избиратели массово отвернулись от Дональда Трампа, ухудшив его позиции перед голосованием. В начале месяца Трамп предрек себе импичмент в случае победы демократов на выборах в Конгресс.