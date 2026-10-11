Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Глава МИД ФРГ назвал терактом атаку на аэропорт Эр-Рияда
Глава МИД ФРГ Вадефуль осудил атаку на аэропорт Эр-Рияда
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль осудил нападение на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии, назвав его террористическим актом.
«Я решительно осуждаю жестокую атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда – это террористический акт против Саудовской Аравии и гражданской авиации», – заявил Вадефуль, передает ТАСС.
Он также выразил соболезнования близким погибших. Министр добавил, что сообщил о своей позиции саудовскому коллеге Фейсалу бен Фархану Аль Сауду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.
Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на нападение.
Генсек ООН решительно осудил действия хуситов.