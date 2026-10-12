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Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, возглавляющий арабскую коалицию в Йемене, через источники в агентстве Bloomberg дал понять, что Эр-Рияд разочарован ограниченной военной поддержкой Запада в борьбе с хуситским движением «Ансар Алла».
Саудовская Аравия, возглавляющая арабскую коалицию в Йемене, испытывает растущее недовольство из-за недостаточной поддержки со стороны западных союзников в борьбе с движением «Ансар Алла» (хуситы), пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
«Разочарование Эр-Рияда растет из-за ограниченной помощи, оказываемой западными союзниками», – сообщили собеседники агентству. По их словам, несмотря на призывы Саудовской Аравии нарастить военную поддержку, отклик Запада остается ограниченным.
Отмечается, что Британия предоставила свои самолеты-заправщики, однако недавние просьбы Эр-Рияда о дополнительной оборонной помощи в последние недели пока не получили одобрения, указывает Bloomberg. При этом Франция объявила о направлении оборонительных военных средств в порт Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман из-за атак хуситов спрятался в бункерах. Саудовская Аравия в тот же день отразила атаку беспилотников и ракет. В воскресенье хуситы призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.