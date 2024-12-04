Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.0 комментариев
Нефть подорожала в ожидании данных по запасам в США
Мировые цены на нефть немного выросли в ожидании данных по запасам в США
Мировые цены на нефть в среду начали умеренно подниматься в ожидании данных от управления энергетической информации минэнерго США по запасам в стране.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.11 росла на 0,26%, до 73,81 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 70,12 доллара, передает РИА «Новости».
Позднее в среду эксперты ждут публикации еженедельной статистики минэнерго США о запасах в стране. Инвесторы полагают, что за неделю, завершившуюся 29 ноября, коммерческие запасы нефти уменьшились на 2,06 млн баррелей.
Между тем Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал собственную оценку запасов в США, согласно ей коммерческие запасы нефти за неделю по 29 ноября выросли на 1,232 млн баррелей.