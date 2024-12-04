Нефть подорожала в ожидании данных по запасам в США

Мировые цены на нефть немного выросли в ожидании данных по запасам в США

Tекст: Мария Иванова

Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.11 росла на 0,26%, до 73,81 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 70,12 доллара, передает РИА «Новости».

Позднее в среду эксперты ждут публикации еженедельной статистики минэнерго США о запасах в стране. Инвесторы полагают, что за неделю, завершившуюся 29 ноября, коммерческие запасы нефти уменьшились на 2,06 млн баррелей.

Между тем Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал собственную оценку запасов в США, согласно ей коммерческие запасы нефти за неделю по 29 ноября выросли на 1,232 млн баррелей.