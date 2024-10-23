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    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия пытается протрезвить Америку

    В мире сформировался очевидный запрос на альтернативы западной гегемонии – и тут выходит Россия. Не с антиамериканизмом, не с идеей мировой антизападной революции – нет, с понятными и приемлемыми для всех ценностями консерватизма и суверенитета.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    23 октября 2024, 11:22 • Новости дня

    Минобороны России допустило применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии

    Адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске.

    Российская политика в области ядерного сдерживания была адаптирована к текущим военно-политическим реалиям, сообщает ТАСС. Белоусов заявил, что изменения в международной обстановке потребовали уточнения основ государственной политики ядерного сдерживания. В частности, теперь предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, являющейся участником Союзного государства.

    По словам Белоусова, усиливающееся вовлечение западных стран в конфликт на Украине создает глобальные угрозы, и стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. «Мы не можем не реагировать на эти угрозы», – подчеркнул он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    В то же время министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России начали подготовку к учениям «Запад-2025». Это учение станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и будет способствовать совершенствованию системы обеспечения военной безопасности Союзного государства, отметил Хренин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск, где обсудил вопросы безопасности с белорусскими коллегами. Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность защищать Белоруссию в случае агрессии, что стало важным аспектом обсуждений на сегодняшних переговорах.

    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    20 октября 2024, 15:53 • Новости дня
    Рогозин сообщил о передислокации ЧФ из-за атак дронов ВСУ

    Рогозин сообщил о передислокации Черноморского флота из-за атак дронов ВСУ

    Рогозин сообщил о передислокации ЧФ из-за атак дронов ВСУ
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Черноморский флот России был вынужден изменить место базирования из-за частых атак беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил сенатор Дмитрий Рогозин. По его словам корабли флота могли стать мишенью для безэкипажных катеров (БЭК).

    «...Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», – отметил Рогозин в интервью «Московскому комсомольцу».

    Сенатор отметил, что такие изменения связаны с обеспечением безопасности флота. Он подчеркнул, что в условиях СВО российские оборонные системы требуют адаптации к новым угрозам, среди которых особенное внимание уделяется беспилотным технологиям.

    По словам сенатора, изменения в стратегии применения оружия связаны с увеличением количества и частоты атак дронов, что требует корректировки тактических решений.

    Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о якобы переходе многих кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    20 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника ВСУ

    RT показал кадры с камеры GoPro ликвидированного под Часовым Яром наемника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские СМИ показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часового Яра на Донбассе.

    Видео с камеры GoPro наемника, ликвидированного в районе Часова Яра, показал RT. На как попавшие под обстрел военные с синими лентами, указывающими на принадлежность к подразделениям ВСУ, пытаются эвакуироваться с поля боя. Наемник на испанском языке рассказывает на камеру, упавшая рядом граната, могла бы «превратить его в дерьмо», но оказались задеты только рука и нога.

    Также появилась информация, что российские войска в районе Часового Яра ликвидировали колумбийского наемника Галиндеса Гуамангу Джеймса Арбея. Как сообщает РИА «Новости», Арбея идентифицировали по найденным при нем документам, включая паспорт и украинский военный билет.

    Отмечается, что Киев привлек наемников из Латинской Америки для обороны стратегически важного города Часов Яр. Радиопереговоры этих наемников были перехвачены российскими войсками, что позволило подтвердить информацию о присутствии иностранных бойцов на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино была шокирована, когда его тело вернули с Украины без внутренних органов.

    МИД Колумбии предпринимает меры для прекращения вербовки граждан в конфликт на Украине и в других странах.

    Двое колумбийских наемников, которые были задержаны Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, как сообщила Politico.

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    23 октября 2024, 09:42 • Новости дня
    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России

    Министр обороны США Остин заявил о невозможности ударов ATACMS по базам ВКС России

    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью Fox News, что Россия переместила свои воздушные силы из зоны поражения ракет ATACMS. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности США удовлетворить просьбу Украины об использовании дальнобойного вооружения для ударов по российским объектам, передает РИА «Новости».

    Остин, между тем, отметил, что Украина обладает возможностями по производству дронов с высокой дальностью действия, что открывает для нее другие возможности ведения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США признали невозможность осуществления больших поставок ракет ATACMS на Украину. Вашингтон выбрал стратегическую цель для ударов украинскими ракетами ATACMS. Российские ПВО сбили ракеты ATACMS у Луганска.

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    22 октября 2024, 06:42 • Новости дня
    В договор России и Белоруссии о безопасности включили пункты о ядерном оружии

    Грызлов сообщил о включении положений о ядерном оружии в договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности

    В договор России и Белоруссии о безопасности включили пункты о ядерном оружии
    @ Посольство России в Беларуси/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Минске Борис Грызлов рассказал о пунктах готовящегося договора России и Белоруссии о гарантиях безопасности, касающихся порядка действий при угрозе суверенитету и размещения ядерного оружия.

    «Он предусматривает в том числе порядок действий сторон в условиях возникновения реальной угрозы суверенитету одного или обоих наших государств. В духе союзнических отношений мы исходим из того, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство», – сказал Грызлов.

    В документе также учтены положения о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии для военного сдерживания агрессии и предотвращения провокаций на западных границах Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Грызлов отметил, что договор подчеркивает оборонный характер взаимодействия и соответствует уставу ООН и международному праву. По его словам, договор не направлен против других государств и имеет исключительно оборонную природу.

    Активно ведется работа с белорусскими союзниками по завершению текста договора и новой концепции безопасности Союзного государства. Дипломат пояснил, что концепция предлагает оценку изменений в геополитической ситуации и роли Союзного государства. Обновление концепции обусловлено глобальной и региональной нестабильностью и усилиями стратегических противников нанести ущерб России и Белоруссии.

    Грызлов подчеркнул, что окончательные формулировки документов обсуждаются компетентными органами, однако обе стороны имеют общее видение. Ожидается, что подписание состоится до конца года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков говорил, что договор подпишут в декабре 2024 года.

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    20 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Стало известно о новых обстрелах Белгородской области со стороны Украины

    ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Вооруженные силы Украины нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области, сообщает ТАСС.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах в своем телеграм-канале. В результате атаки пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия в селе Грузское Борисовского района.

    У потерпевшего зафиксированы минно-взрывная травма, контузия и осколочные ранения.Его доставляют в областную клиническую больницу.

    На предприятии повреждена газовая труба.

    Гладков также отметил, что обстрелам подверглись город Шебекино и село Новая Таволжанка.

    В Шебекино в частном доме полностью сгорели одна комната и чердачное помещение. В трех других домах выбиты окна, пробита крыша и посечены заборы.

    В Новой Таволжанке в четырех частных домовладениях повреждены остекление, кровли, фасады и надворные постройки, осколки повредили легковой автомобиль.

    Волоконовский район также подвергся атакам. В селе Тишанка были зафиксированы повреждения в одном социальном объекте и двух частных домовладениях. Выбиты окна, посечены фасады и заборы, поврежден газопровод в одном из домов.

    Атаки проводились с использованием артиллерии и дронов-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление.

    В результате ночной атаки ВСУ на Курскую область были повреждены здания, однако обошлось без пострадавших.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

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    23 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Ростех анонсировал начало серийного производства МС-21 в 2025 году

    Ростех начнет серийное производство МС-21 в 2025 году, Superjet New в 2026 году

    Ростех анонсировал начало серийного производства МС-21 в 2025 году
    @ Эрик РоманенкоТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года, несмотря на сложности с ключевой ставкой.

    Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство самолета МС-21 с 2025 года, а полностью импортозамещенного самолета Superjet New – с 2026 года, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов во время пленарного заседания Совета Федерации. Он заявил: «Уже начиная со следующего года мы начнем выпускать серийно МС-21 и в 2026 году начнет выпускаться серийно Superjet New».

    Кроме того, Чемезов выразил обеспокоенность возможным прекращением экспорта высокотехнологичной продукции из-за рекордно высокого уровня ключевой ставки. По его словам, текущие проценты, которые компании вынуждены платить банкам, съедают всю прибыль. Эта ситуация вынуждает Ростех рассматривать прекращение экспорта таких товаров, как самолеты, средства ПВО и корабли, производство которых занимает более года.

    Чемезов также отметил, что высокая ключевая ставка является серьезным препятствием для роста промышленности. Он подчеркнул, что при таких условиях использование заемных средств становится невыгодным для предприятий, что может привести к их банкротству. По его словам, даже торговля оружием не обеспечивает такой прибыли, чтобы покрыть проценты более чем в 20%, и экспорт высокотехнологичной продукции уже начинает снижаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21, премьер-министр Михаил Мишустин предложил полностью заменить используемое авиакомпаниями программное обеспечение на отечественные разработки, а холдинг «Росэлектроника» создал замену производимым в США электронным компонентам связи для российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21.

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    23 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

    ЦИК Белоруссии назначил выборы президента на 26 января 2025 года

    Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Выборы президента Белоруссии намечены на 26 января 2025 года, Центральная избирательная комиссия республики заявила о готовности к началу избирательной кампании, подчеркнув важность укрепления народовластия в стране.

    Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года, сообщает ТАСС. Это решение было принято депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Центральная избирательная комиссия подтвердила готовность к началу избирательной кампании.

    Председатель ЦИК Игорь Карпенко на заседании заявил, что проведение выборов станет завершением формирования всех институтов власти в соответствии с обновленным конституционным законодательством. Он подчеркнул, что это событие способствует укреплению народовластия в стране. ЦИК уверяет, что организация процесса пройдет на высоком уровне.

    Решение о дате выборов и готовности ЦИК к началу кампании было опубликовано в Telegram-канале ЦИК Белоруссии и подтверждено на заседании Палаты представителей. Карпенко отметил значимость предстоящих выборов для политической системы республики.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что выборы в стране в 2025 году пройдут «чисто и аккуратно», а также заявил, что «завтра» не бросит белорусов, но они должны привыкать к мысли, что он «не вечный», и однажды президентом республики будет другой человек.

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    21 октября 2024, 01:37 • Новости дня
    Минобороны уничтожило 114 украинских БПЛА за сутки

    Минобороны России сообщило об уничтожении 114 украинских БПЛА над регионами РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников над различными регионами, с наибольшей активностью над Курской и Липецкой областями.

    Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки были уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом передает ТАСС.

    Основная часть дронов была сбита в ночное время. В частности, 43 аппарата были перехвачены над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 – над Орловской, 8 – над Нижегородской, 7 – над Белгородской и 6 – над Брянской областями. Один беспилотник был уничтожен над Московской областью.

    Кроме того, Министерство обороны уточнило, что в течение дня было сбито еще четыре беспилотника над Курской областью. Первый из них был уничтожен около 12:30, второй – в 13:50, и еще два – примерно в 20:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление, однако информации о пострадавших не поступало.

    Черноморский флот России был вынужден изменить место базирования из-за частых атак беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил сенатор Дмитрий Рогозин, отметив, что корабли флота могли стать мишенью для безэкипажных катеров.

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    20 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    Связисты ВС России улучшили маскировку и связь в районе Токмака

    Военные связисты в районе Токмака улучшили маскировку и увеличили количество точек связи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Токмака связисты 1430 гвардейского полка Вооруженных сил России значительно улучшили маскировку оборудования и качество связи, протянув около 120 километров кабеля, что увеличило количество точек связи.

    Связисты 1430 гвардейского полка Вооруженных сил России достигли значительных успехов в улучшении маскировки оборудования и качества связи в районе Токмака, сообщает РИА «Новости». По словам начальника связи батальона с позывным «Янтарь», в зоне ответственности подразделения увеличилось количество точек связи, что способствует более эффективной координации.

    Было проложено около 120 километров кабеля, что позволило значительно увеличить количество абонентов. «Янтарь» подчеркнул, что подразделение приобрело значительный опыт в маскировке антенн и обеспечении безопасности. Он отметил, что по сравнению с первоначальным периодом качество и распространенность связи выросли в несколько раз, благодаря новой технике и постоянной работе над ее освоением.

    Пользуясь случаем, «Янтарь» поздравил всех сослуживцев и «братьев по оружию» с «Днем военного связиста», который отмечается 20 октября, пожелав им крепкого здоровья, успехов и устойчивой связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России начали применять новые ретрансляторы для улучшения качества связи в зоне специальной военной операции на Украине, а Министерство обороны показало боевую работу военных связистов, которые обеспечивают стабильную связь в сложных условиях.

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    21 октября 2024, 06:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили завод беспилотников в Запорожье

    ВС России уничтожили завод в Запорожье, производивший беспилотники для атак на Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, где производились беспилотные катера для атак на Крым.

    Вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиационный удар по заводу в Запорожье, специализировавшемуся на производстве надводных беспилотников.

    Как сообщил ТАСС, эти беспилотники активно применялись в атаках на Крым, угрожая российским кораблям. Операция была проведена на Запорожском судостроительном судоремонтном заводе, расположенном на берегу Днепра.

    Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов подчеркнул, что завод имел стратегическое значение для украинских беспилотных атак. «Удар был нанесен в момент, когда продукция была готова к отгрузке, и в здании находилось множество специалистов, включая иностранных», – сообщил он.

    По словам Рогова, украинские власти пытались представить ситуацию как удар по торговому центру. Однако, как он отметил, завод находится на значительном расстоянии от торгового центра, между которыми расположены густо застроенные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Черноморского флота ликвидировали несколько надводных украинских боевых беспилотников в акватории Черного моря, а Минобороны опубликовало соответствующее видео.

    Украинские надводные дроны прибавили в размерах, из-за чего их стало легче идентифицировать, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Система ПВО сбила 35 беспилотников над территорией российских регионов и десять безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря, сообщало Минобороны.

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    22 октября 2024, 09:15 • Новости дня
    Оборонные компании ускорили разработку лазерного оружия

    Ведущие оборонные компании начали инвестировать в недорогое лазерное оружие против БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущие оборонные компании, такие как RTX и QinetiQ, активно инвестируют в разработку лазерного оружия, способного противостоять недорогим беспилотникам и ракетам, что становится все более актуальным для мировых военных стратегов.

    Ведущие мировые оборонные компании активно инвестируют в разработку лазерного оружия для борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Издание отмечает, что такие гиганты, как американская RTX, британская QinetiQ и европейская MBDA, ускоряют свои проекты в ответ на растущую потребность военных по всему миру в эффективных средствах противодействия дронам.

    По информации Financial Times, компании направляют значительные ресурсы на создание передовых технологий, которые недавно считались научной фантастикой. Разработка лазерного оружия, способного прорезать металл и уничтожать электронику, стала приоритетной задачей, поскольку правительства стран ищут более экономичные способы борьбы с дешевыми беспилотниками и ракетами. Эксперты указывают на «асимметрию затрат», когда расходы на оборону превышают расходы на наступательные действия.

    Тем не менее специалисты предупреждают, что даже после завершения разработки лазерное оружие и другие виды направленной энергии не следует рассматривать как единственное решение на поле боя. Они подчеркивают, что такие технологии должны использоваться как дополнительный инструмент, а не как панацея в военных конфликтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты секретной научной лаборатории Портон-Даун в Уилтшире разработали радиочастотное оружие, которое предназначено для поражения конкретных целей, в том числе дронов, а Минобороны России создало неуязвимый для радиоэлектронной борьбы дрон-камикадзе.

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    21 октября 2024, 13:35 • Новости дня
    Калашников анонсировал поставку дронов-камикадзе «Куб» за рубеж

    Калашников поставит дроны-камикадзе «Куб» иностранному заказчику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» заключил первый экспортный контракт на поставку дронов-камикадзе «Куб», предназначенных для поражения бронетехники и живой силы противника.

    Концерн «Калашников» впервые поставит дроны-камикадзе «Куб» иностранному заказчику, сообщает ТАСС. Контракт был подписан «Рособоронэкспортом» с зарубежным покупателем. Эти управляемые боеприпасы уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях в зоне специальной военной операции (СВО).

    Дроны «Куб» предназначены для поражения бронетехники и живой силы врага. Они зарекомендовали себя в СВО благодаря своей точности и эффективности. В конце 2023 года началась отгрузка модернизированных версий дронов «Куб» с усиленной боевой частью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности. Американскую гаубицу M777 в Курской области уничтожили ударом дрона-камикадзе «Куб». Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км.

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    22 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Американский журнал признал российские подлодки лучшими в 2024 году

    Российские подлодки «Кондор» и «Ясень» возглавили рейтинг The National Interest

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подводные лодки ВМС России проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень» заняли первые места в рейтинге лучших субмарин мира по версии американского издания The National Interest благодаря уникальным техническим характеристикам.

    Российские подлодки проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень» были признаны лучшими в мире в 2024 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. Автор статьи подчеркивает, что подлодки «Кондор» были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных субмарин с баллистическими ракетами.

    Подлодки «Кондор» выделяются высокой стоимостью, однако их уникальные технические характеристики, включающие возможность погружения на значительные глубины и устойчивость к торпедным атакам, делают их безупречными в выполнении боевых задач. «Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги», – отметил автор, добавляя, что в случае обострения холодной войны эта подлодка могла бы представлять серьезную угрозу.

    Второе место в рейтинге лучших подлодок занимает российская субмарина проекта 885 «Ясень», известная в классификации НАТО как «Северодвинск». Эти подлодки остаются одними из лучших в мире благодаря своей многоцелевой конструкции и возможности нести различные виды вооружений, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» большой дальности.

    Также в рейтинг вошли британская субмарина класса Astute и две американские подлодки класса Seawolf и Virginia, демонстрируя разнообразие подходов к подводным технологиям в разных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская подводная операция у берегов Норвегии вызвала настоящий переполох в Норвегии, а Минобороны пообещало продолжить модернизацию атомных подводных лодок.

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