Генсек ОДКБ заявил о кардинальном изменении характера военных конфликтов

Генсек ОДКБ Масадыков сообщил о передаче российского опыта СВО союзникам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Традиционные методы ведения боевых действий уходят на второй план из-за активного применения дронов, роботов и возникновения новых киберугроз. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, пишет РИА «Новости».

«Характер войны и конфликтов в мире поменялся кардинально. То есть то, что было традиционно в прошлом, оно уходит на второй план», – заявил Масадыков на брифинге в Москве. Он отметил широкое использование в современных столкновениях разведывательных, ударных и транспортных беспилотников.

Масадыков подчеркнул, что Россия делится со странами ОДКБ опытом спецоперации в ходе военных учений. В качестве примера он привел маневры сил оперативного реагирования на полигоне Чебаркуль в Челябинской области, где активно применялась робототехника для разминирования. По мнению Масадыкова, контингенты государств-участников способны купировать любую возникающую угрозу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду генсек ОДКБ назвал водно-энергетические споры в Средней Азии новой угрозой. Кроме того, в организации обеспокоились увеличением сил НАТО у западных рубежей.

Ранее Масадыков заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.