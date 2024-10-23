В мире сформировался очевидный запрос на альтернативы западной гегемонии – и тут выходит Россия. Не с антиамериканизмом, не с идеей мировой антизападной революции – нет, с понятными и приемлемыми для всех ценностями консерватизма и суверенитета.0 комментариев
Белоусов прибыл на коллегию военных ведомств в Минск
Белоусов прибыл в Минск для участия в коллегии военных ведомств России и Белоруссии
Министр обороны Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, сообщили в Минобороны России.
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с визитом в Минск, чтобы принять участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, передает ТАСС. В российском Министерстве обороны пояснили, что главной темой обсуждения станет формирование единого оборонного пространства и обеспечение военной безопасности Союзного государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия и Россия завершили сосредоточение сил и средств ракетных войск, белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ, а белорусские военные потренировались в России сбивать из зенитно-ракетных комплексов цели на ходу.