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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    6 сентября 2024, 13:26 • Новости дня

    Белоруссия и Россия завершили сосредоточение сил и средств ракетных войск

    МО: Белоруссия и Россия завершают сосредоточение сил и средств ракетных войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Белоруссия завершают сосредоточение сил и средств ракетных войск на одном из российских полигонов для проведения контрольного занятия, сообщило белорусское Минобороны.

    Как отмечается в сообщении, завершается сосредоточение сил и средств ракетных войск на одном из полигонов России для проведения занятия по управлению ракетными ударами с проведением боевых пусков из разных ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    Ранее белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ.

    5 сентября 2024, 23:00 • Новости дня
    Задержанный японский шпион рассказал о возможном ракетном ударе по Белоруссии

    Задержанный в Гомеле японский агент допустил подготовку ракетного удара по Белоруссии

    Задержанный японский шпион рассказал о возможном ракетном ударе по Белоруссии
    @ tvr.by

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в Белоруссии в агентурной деятельности гражданин Японии Масатоси Наканиси заявил, что его данные могли быть использованы Украиной или США для ракетного удара по Белоруссии, сообщил гостелеканал «Беларусь 1».

    «Те фото, что я сделал недалеко от украинской границы, где мосты и железная дорога, могли быть использованы США или Украиной для возможной атаки. Я думаю, что они могли нанести ракетный удар по территории Беларуси», – цитирует ТАСС Наканиси.

    По его словам, «между США и Японией очень тесные связи». Японец заявил, что раскаивается в своем поступке, и считает, что его действия навредили безопасности Белоруссии.

    Сообщается, что Наканиси сделал более 9 тыс. точных фотографий мостов, дорог, железнодорожных путей, военных и логистических объектов возле белорусско-украинской границы. Один из резервных каналов для передачи информации был в посольстве Японии в Минске, передает РИА «Новости».

    Ранее в Белоруссии задержали сотрудника японской разведки, агент проводил фото- и видеосъемку объектов военной инфраструктуры, а также собирал сведения о социально-политической обстановке в стране.

    Сообщается, что Наканиси был завербован и обучен в Японии, а затем отправлен на задание в Гомель. В Белоруссии он провел шесть лет и делал подробные отчеты для национальной комиссии общественной безопасности Японии.

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    3 сентября 2024, 21:06 • Новости дня
    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой

    Группировка ВСУ к северу от Красногоровки в ДНР пытается выйти из окружения

    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска, которые удерживали позиции к северу от Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР), пытаются выйти из окружения. Об этом сообщили в силовых структурах республики.

    «Оперативная обстановка заставила украинских военнослужащих между Красногоровкой и Невельским покидать позиции. Противник пытается выходить, ибо фактически оказался в окружении», – передает слова представителя ДНР ТАСС.

    Он добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются выходить из окружения малыми группами и при этом несут серьезные потери.

    Ранее сообщалось, что скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500. Удар бомбами выполнил самолет Су-34 ВКС России

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    5 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

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    4 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    В Белоруссии задержали агента японских спецслужб
    В Белоруссии задержали агента японских спецслужб
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Белоруссии задержали сотрудника японской разведки, который занимался сбором информации о социально-политической обстановке в стране, реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь», а также о ситуации на белорусско-украинской границе, сообщили государственные СМИ.

    Как передает телеканал «Беларусь-1», задержанный агент проводил фото- и видеосъемку объектов военной инфраструктуры, а также собирал сведения о социально-политической обстановке в республике, передает ТАСС.

    Отмечается, что сам задержанный признал, что его действия могли нанести ущерб безопасности Белоруссии. «Мои действия могут быть опасны для Белоруссии», – заявил он во время допроса, видеозапись которого была опубликована Агентством новостей Белтелерадиокомпании.

    Ранее сообщалось, что в столице Белоруссии задержали двоих граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке совершения терактов в своей стране.

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    5 сентября 2024, 10:00 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии заявило об уничтожении нарушивших границу беспилотников
    Минобороны Белоруссии заявило об уничтожении нарушивших границу беспилотников
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны Белоруссии начало проверку по факту нарушения государственной границы беспилотниками, сообщил начальник Главного штаба – первый замкомандующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов.

    По его словам, проверка производится из-за ночного инцидента, когда был зафиксирован факт нарушения белорусской государственной границы в воздушном пространстве беспилотниками, передает БелТА.

    «Было принято решение об уничтожении. Своевременными действиями дежурных сил по ПВО все цели нарушителей были уничтожены», – подчеркнул Фролов.

    В четверг утром сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в пространство Белоруссии зашел беспилотник. Жители Гомеля сообщили о не менее чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе.

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    3 сентября 2024, 17:41 • Новости дня
    Генерал Попов запросил восьмерых командиров в качестве свидетелей защиты

    Адвокат: Генерал Попов запросил восьмерых командиров в качестве свидетелей защиты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал Иван Попов запросил в качестве свидетелей защиты ряд бывших сослуживцев из зоны ответственности на фронте, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

    Сторона защиты просит опросить в качестве свидетелей восьмерых командиров, в их числе есть генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова, сказал Буйновский РИА «Новости».

    По его словам, его клиент знакомится с материалами дела, хотя суд частично удовлетворил ходатайство следствия и ограничил срок ознакомления до 3 сентября включительно. Сторона защиты уже обжаловала это соглашение. Попов пока находится под домашним арестом.

    Согласно данным следствия, Попов имеет отношение к хищению более 1,7 тыс. тонн металлопроката, закупленного военно-гражданской администрацией Запорожской области для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

    Источник сообщал, что основным доказательством в деле Попова является банковский перевод.

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    5 сентября 2024, 07:57 • Новости дня
    Рогов: Беспилотник зашел в пространство Белоруссии

    Член ОП Рогов заявил, что беспилотник зашел в пространство Белоруссии

    Рогов: Беспилотник зашел в пространство Белоруссии
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что, по данным мониторинговых ресурсов, беспилотник зашел в пространство Белоруссии. Его принадлежность он не уточнил.

    Между тем жители Гомеля сообщили о не менее чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе.

    По предварительной информации, объект рухнул за пределами города.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    В результате падения БПЛА в белорусском Гомеле загорелся склад
    В результате падения БПЛА в белорусском Гомеле загорелся склад
    @ t.me/mchs112by

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате падения беспилотника в Гомеле загорелось здание склада, сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.

    Там сообщили, что огонь повредил 5 кв. метров кровли, никто не пострадал, передает RT.

    Ранее Минобороны Белоруссии заявило об уничтожении нарушивших границу беспилотников.

    Коментарии (5)
    5 сентября 2024, 16:51 • Новости дня
    Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта

    Белорусский военный эксперт Алесин: Минск не будет реагировать на украинские провокации

    Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта
    @ t.me/mchs112by

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вероятно, с помощью вылетов БПЛА Украина пытается спровоцировать ответные действия Белоруссии. В этом случае офис Зеленского получит повод расширить линию боевого соприкосновения, что вынудит Россию перевести часть сил с Донбасса на другое направление, сказал белорусский военный эксперт Александр Алесин. Ранее в воздушное пространство Гомельской области зашли БПЛА.

    «В настоящий момент правительство Белоруссии еще не поделилось данными о том, кому именно принадлежал этот беспилотник. Однако уже сейчас с большой уверенностью можно сказать, что речь идет об украинском БПЛА. Это не первый случай, когда дроны ВСУ пересекают границу нашей страны», – считает белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    «Совсем недавно их беспилотники пытались прорваться через территорию республики в Россию. Скорее всего, офис Зеленского недооценил силу белорусской системы ПВО. Нам удалось ликвидировать несколько аппаратов, оставшуюся часть добили уже Вооруженные силы РФ», – сказал он.

    «Вероятно, Украина пытается спровоцировать Минск на ответные действия. Если Белоруссия решится на нанесение ударов по приграничным территориям, это подарит офису Зеленского повод к началу масштабных военных действий против нашей страны. Таким образом, ситуация выйдет на новый уровень эскалации», – добавляет собеседник.

    «Линия боевого соприкосновения значительно увеличится, и тем самым Россия будет поставлена перед необходимостью поддержки своего союзника. Для этого, вероятно, придется перебрасывать подразделения с Донбасса, где ВС РФ достигают крайне неплохих успехов. Разумеется, против подобного развития событий с увеличением линии фронта выступают как в Минске, так и в Москве», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому Белоруссия будет вести себя сдержанно. Наша задача – стиснуть зубы и стараться не отвечать на провокации украинской стороны. Мы не дадим офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта и активизации риторики о необходимости передаче ВСУ новых вооружений», – заключил Алесин.

    Ранее в воздушное пространство Гомельской области Белоруссии зашли БПЛА. «Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей ликвидированы», – цитирует начальника Генштаба страны Сергея Фролова издание «Белта».

    Согласно данным МЧС республики, в результате крушения дрона произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле. Огнем повреждено 5 квадратных метров кровли. В настоящий момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Официальной информации о том, какой именно стране принадлежал аппарат, до сих пор нет.

    Однако ситуация на границе Украины и Белоруссии постепенно обостряется. Так, офис Зеленского потребовал от Минска «во избежание трагических ошибок» отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня. При этом Киев заверил, что не собирается предпринимать «недружественных действий» против соседнего государства.

    Между тем в интервью телеканалу «Россия 1» президент страны Александр Лукашенко заявлял, что в настоящий момент офис Зеленского держит на границе более 120 тыс. солдат. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, для чего Украина пытается спровоцировать конфликт с Белоруссией.

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    6 сентября 2024, 06:52 • Новости дня
    Япония направила протест Белоруссии из-за передачи о задержанном японце

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Японии направило протест Белоруссии после выхода передачи о задержанном японце Масатоси Наканиси, заявил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси.

    По его словам, Япония требовала от Белоруссии отмены программы с якобы японским шпионом Наканиси, но она вышла в эфир. Хаяси заявил, что японское правительство будут защищать и поддерживать своих граждан, передает РИА «Новости».

    Ранее в Белоруссии задержали «сотрудника японской разведки», агент проводил фото- и видеосъемку объектов военной инфраструктуры, а также собирал сведения о социально-политической обстановке в стране.

    Сообщается, что Наканиси был завербован и обучен в Японии, а затем отправлен на задание в Гомель.

    Наканиси признался, что его данные могли быть использованы Украиной или США для ракетного удара по Белоруссии.

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    4 сентября 2024, 10:54 • Новости дня
    Командир корвета «Резкий» доложил Путину о готовности к задачам у Гавайских островов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Резкий» готов выполнять поставленные задачи в районе Гавайских островов, доложил президенту Владимиру Путину командир корвета Евгений Ковалев.

    По его словам, корабль предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и готов выполнять поставленные задачи в дальней морской зоне в районе Гавайских островов, передает ТАСС.

    Путин оставил запись-пожелание в книге почетных посетителей корвета Тихоокеанского флота «Резкий». Словами главы государства открывается первая страница этой книги на корабле, введенном в состав Военно-морского флота в сентябре прошлого года. «Успехов в святом деле защиты Отечества», – пожелал военным морякам Верховный главнокомандующий.

    Ранее Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии.

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    3 сентября 2024, 17:11 • Новости дня
    Белоусов обсудил с губернаторами безопасность приграничья

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по военной безопасности приграничья. В нем приняли участие губернаторы Белгородской, Брянской и Курской областей, а также командующие группировок войск.

    Белоусов обсудил с главами регионов текущую ситуацию и заслушал доклады своих заместителей, сообщает ТАСС.

    В частности, речь шла о вопросах материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, а также о содействии в организации эвакуации населения.

    Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах.


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    4 сентября 2024, 13:15 • Новости дня
    Лукашенко помиловал 30 осужденных за противоправные протесты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

    В списке помилованных значатся семь женщин и 23 мужчины, большая часть – это родители несовершеннолетних и малолетних детей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

    Представленных к помилованию изучала комиссия под руководством генпрокурора Белоруссии Андрея Шведа. Все они соблюли обязательные условия помилования – подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и пообещали вести законопослушный образ жизни.

    «Контроль за правопослушным поведением освобожденных обеспечит МВД», – уточнили там.

    В июле Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни немецкого гражданина Рико Кригера, признанного виновным в наемничестве, теракте, сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

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    6 сентября 2024, 13:06 • Новости дня
    Медведев: По дронам круче, чем Россия, никого нет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские вооруженные силы в зоне СВО получили колоссальный толчок в применении беспилотников, с Россией сейчас в этом плане никто не может сравниться, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что мы … получили колоссальный толчок. По дронам круче, чем Россия, … нет никого. Это абсолютно очевидно», – сказал Медведев, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти компетенции останутся у России.

    В феврале зампред СБ России отмечал, что СВО должна была пойти по классическим канонам, однако беспилотники все изменили.

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    4 сентября 2024, 18:59 • Новости дня
    Командующий ТОФ назвал визит Путина на корвет «Резкий» важным событием для флота

    Tекст: Денис Тельманов

    Визит президента России Владимира Путина на корвет «Резкий» стал значимым событием для корабля и флота. Об этом рассказал командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ), адмирал Виктор Лиина.

    «Визит верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации на корабль – это событие и для корабля, и для флота», – сказал Лиина, передает ТАСС.

    По его словам, в руководстве флота готовились к визиту президента – постарались «и корабль показать, и доложить те вопросы, которые, на наш взгляд, верховного главнокомандующего заинтересуют».

    Напомним, что Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке, где стоит корвет «Резкий». В ходе визита президент осмотрел корабль и пообщался с экипажем.

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    6 сентября 2024, 12:53 • Новости дня
    В России разработали антидрон-комплекс для защиты штурмовых групп и военных колонн

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты для обеспечения безопасности при движении колонн боевой техники и военных подразделений создали мобильный подавитель беспилотиков «Атлас», сообщил официальный представитель компании «Сеть свободного сотрудничества» (ССС).

    Как заявил представитель организации на полях всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница-2024», инженеры ССС разработали подавитель БПЛА «Атлас» в форме ранца, который используется для обеспечения безопасности при движении колонн боевой техники и подразделений, передает ТАСС.

    Он добавил, что «Атлас» охватывает несколько диапазонов частот, а помимо защиты людей и техники его можно применять для защиты охраняемых персон в кортеже или одиночном автомобиле, а также небольших объектов.

    «Речь о школах, жилых домах, вокзалыхах, больницах, объектах проведения массовых мероприятий, АЗС и т.д. Устройство подойдет для сотрудников ЧОП на объектах, которым нужно быстро нейтрализовать угрозу», – рассказал представитель компании.

    Вес подавителя составляет 16 кг, он может работать как от сети, так и от аккумулятора 35-40 минут, глушение сигнала может происходить по 10-12 разным каналам подавления частот в радиусе 1,5 километра.

    Ранее в КБ «Астрон аэро» разработали комплекс «Комбат-антидрон» для противодействия FPV-беспилотникам.

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