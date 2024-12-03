В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Стал известен размер вменяемых арестованным топ-менеджерам РЖД взяток
Заместителей начальников дирекции закупок РЖД обвинили в получении взяток в особо крупном размере на сумму 105 млн рублей.
Два топ-менеджера компании «Российские железные дороги» (РЖД) были уличены в получении крупных взяток, сообщает ТАСС. Речь идет о заместителях начальника центральной дирекции закупок и снабжения Олеге Кириллове и Алексее Савченко, которым предъявлены соответствующие обвинения.
Представитель правоохранительных органов рассказал, что сумма взяток, вменяемых Кириллову и Савченко, составляет порядка 105 млн рублей. Ранее об этом деле сообщала пресс-служба Черемушкинского суда Москвы, который еще в феврале 2024 года арестовал обвиняемых, однако деталей обвинений тогда не раскрывали.
Расследование дела продолжается.