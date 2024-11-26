ATACMS – дальнобойная управляемая артиллерийская система класса «земля – земля», выпускается американской компанией Lockheed Martin. Модификации различаются радиусом действия (от 160 до 300 км) и типом боевой части – осколочно-фугасной или кассетной с разными типами суббоеприпасов (фото: t.me/mod_russia)

Два дня спустя произошел еще один удар – восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный около поселка Халино. Семь боеприпасов были сбиты, один попал в цель, что вызвало незначительные повреждения инфраструктуры (фото: t.me/mod_russia)

В минувшую субботу удар был нанесен пятью ракетами ATACMS в районе поселка Лотаревка (в 37 км от Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. В ходе противоракетного боя расчет ЗРПК «Панцирь» сбил три боеприпаса. В результате была повреждена РЛС и пострадали несколько российских военных (фото: t.me/mod_russia)

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Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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