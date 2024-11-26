Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».11 комментариев
Минобороны России показало обломки ATACMS в Курской области
Минобороны России продемонстрировало обломки оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS американского производства, которыми противник нанес удары по Курской области (фото: t.me/mod_russia)
За последние дни удары дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области зафиксированы дважды (фото: t.me/mod_russia)
В минувшую субботу удар был нанесен пятью ракетами ATACMS в районе поселка Лотаревка (в 37 км от Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. В ходе противоракетного боя расчет ЗРПК «Панцирь» сбил три боеприпаса. В результате была повреждена РЛС и пострадали несколько российских военных (фото: t.me/mod_russia)
Два дня спустя произошел еще один удар – восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный около поселка Халино. Семь боеприпасов были сбиты, один попал в цель, что вызвало незначительные повреждения инфраструктуры (фото: t.me/mod_russia)
ATACMS – дальнобойная управляемая артиллерийская система класса «земля – земля», выпускается американской компанией Lockheed Martin. Модификации различаются радиусом действия (от 160 до 300 км) и типом боевой части – осколочно-фугасной или кассетной с разными типами суббоеприпасов (фото: t.me/mod_russia)