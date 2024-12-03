В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Путин поручил увеличить размер отчислений от азартных игр
Путин поручил повысить отчисления от азартных игр до 2,5% к 2028 году
Президент России Владимир Путин поручил увеличить целевые отчисления от азартных игр до 2,5% от выручки с 2028 года.
На сайте Кремля указано, что глава государства поручил повысить размер целевых отчислений от азартных игр до 2,25% с 2026 года и до 2,5% с 2028 года. Это решение было принято в рамках заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин должны будут отчитаться о проделанной работе к 15 июля 2025 года.
Также президент поручил правительству и региональным властям увеличить долю отечественного спортинвентаря для государственных и муниципальных нужд.
Для этого предполагается стимулировать спрос на продукцию среди негосударственных организаций. Отчет по данному вопросу ожидается к 1 марта 2025 года.
Кроме того, Путин поручил запустить с 2025 года федеральную программу «Земский тренер», которая будет направлена на привлечение физруков и тренеров в сельские и малые городские населенные пункты.
Отчет по программе ожидается к 1 марта 2025 года.
Ранее Путин поручил создать фонд по поддержке спорта за счет отчислений от азартных игр.