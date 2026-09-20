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Памфилова назвала ход парламентских выборов спокойным и достойным
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о спокойном и достойном ходе парламентских выборов в стране, несмотря на попытки внешнего вмешательства.
Парламентские выборы в России проходят спокойно и достойно, передает ТАСС. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре ЦИК.
«Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают все возможное, [, чтобы навредить]», – подчеркнула Элла Памфилова.
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