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Памфилова заявила о явке более 45% на выборах в России
Явка на выборах всех уровней в России превысила отметку в 45%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о преодолении отметки в 45% по явке на текущих выборах, передает РИА «Новости».
«На текущий момент по всей стране, по всем уровням выборов проголосовало более 45% избирателей», – сказала Элла Памфилова в ходе брифинга, посвященного голосованию.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании в субъектах России начались в пятницу и продлятся три дня. Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к трем часам ночи явка избирателей по федеральному округу достигла 44,58%.
Президент Владимир Путин проголосовал на выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования.
Накануне старта кампании председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.