Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.5 комментариев
Песков сообщил, что Кремль уведомит о решении Путина участвовать в форуме «Россия зовет!»
Кремль намерен уведомить о возможном участии президента Владимира Путина в инвестиционном форуме «Россия зовет!», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Своевременно сообщим вам об этом», – ответил Песков на вопрос о возможном участии президента в форуме, передает ТАСС.
Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» пройдет 4–5 декабря в Центре международной торговли в Москве.
В прошлом году президент, выступая на форуме «Россия зовет!», отметил, что страна обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы пройти через глобальные испытания и трудности, с которыми сталкивается мир.