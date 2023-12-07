И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.5 комментариев
Путин: Мир вступил в эпоху кардинальных перемен
Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, выстоять сможет только сильная, стабильная и суверенная страна, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»
«Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран и регионов мира. Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная, я хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, суверенная страна», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул также, что Россия хочет создать новую, реально демократическую модель мира.