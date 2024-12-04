Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров между Россией и Украиной

Tекст: Антон Антонов

«Пока нет никаких оснований для переговоров», – приводят слова Пескова «Известия».

Он отметил, что «многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию» для мирных переговоров. В частности, «активно работает в плане посреднических услуг» Катар. Песков отметил «эффективность» этой работы, а также указал, что «двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются». Москва «признательна всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», заявил пресс-секретарь президента.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте предложил отложить любые мирные переговоры с Россией: «Давайте не будем вести все эти дискуссии, шаг за шагом, о том, как может выглядеть мирный процесс». По его мнению, сперва следует убедиться, что «у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры», – пишет New York Times.

Напомним, был опубликован план Кита Келлога, посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Он предусматривает уступки для России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на десять лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. Однако МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи территорий, которые прежде контролировал Киев (в том числе Крыма), Москве.

В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.