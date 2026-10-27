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Российские военные уничтожили самоходку Krab в Харьковской области
Дроны на оптоволокне уничтожили САУ Krab ВСУ под Харьковом
Российские операторы FPV-дронов группировки «Запад» уничтожили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab украинских войск в Харьковской области.
О поражении польской самоходки сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Вражеская артиллерия была обнаружена во время воздушного патрулирования. Расчет САУ готовился нанести удар по российским позициям. Координаты цели передали на командный пункт.
Для уничтожения самоходки российские военные использовали дрон на оптоволокне. Это позволило преодолеть средства радиоэлектронной борьбы противника и успешно поразить цель, отметили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военнослужащие группировки войск «Север» задействовали оптоволоконные беспилотники для ликвидации складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области.
Ранее оператор ударных БПЛА с позывным Кеша сообщил об уничтожении позиций ВСУ в течение пяти минут после их обнаружения с использованием дронов на оптоволоконном управлении.
Также операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки «Запад» уничтожили автотехнику, бронемашину и наземный робототехнический комплекс ВСУ в Купянском районе.