Российские войска нанесли удары по энергетике и портам Украины

Вооруженные силы России ночью продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и объектам энергетики, портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество для украинской армии.

В Харьковской области поражены склад хранения беспилотников большой и средней дальности и комплектующих к ним в Ольшанах, а также электроподстанция «Залютино» в Харькове.

В Хмельницкой области удар нанесен по электроподстанции в Каменце-Подольском, в Одесской области поражены объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов порта Черноморск и четыре склада с грузами военного и двойного назначения для ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны также сообщило о поражении сухогруза, доставлявшего в порт Одессы грузы для украинской армии.

В тот же день Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

В субботу Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для украинской армии.