Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.7 комментариев
Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
Зеленский предложил НАТО принять контролируемую Украиной территорию ради прекращения войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Об этом сообщает Sky News. Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО должно признавать международно признанные границы Украины, но временно оставлять «оккупированные восточные регионы» за рамками соглашения.
Он добавил, что необходимо быстро включить территории под контроль Киева в НАТО, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин не попытается вновь захватить украинские земли. Зеленский подчеркнул, что без такой защиты Россия может снова напасть.
В беседе с журналистом Стюартом Рэмси Зеленский также отметил, что готов работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для укрепления позиций Украины. Президент Украины выразил желание напрямую сотрудничать с Трампом, чтобы избежать возможных разногласий и недопонимания с его окружением.
Это первое заявление Зеленского о возможности прекращения огня, включая временное признание российской оккупации украинских территорий. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи украинской земли России, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году.
Зеленский также отметил, что украинская конституция запрещает передачу территорий, и заявил, что подобные изменения возможны только через «свободный и честный референдум», проведенный под контролем Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а новым командующим назначил Михаила Драпатого. Зеленский также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, что связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, и подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией.