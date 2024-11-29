Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Медведчук: Украинцы массово бегут от Зеленского в Россию
Большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, это связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Он подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией, сообщает РИА «Новости».
По его словам, с 2014 года миллионы украинцев, включая жителей Крыма и Севастополя, а позднее ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, воспользовались правом на самоопределение и выбрали Россию. Медведчук утверждает, что количество граждан Украины, переехавших в Россию, достигло 15,7 млн человек, что, по его мнению, является результатом неумения команды Зеленского управлять страной.
Политик также отметил, что украинские власти фактически признают свой провал, вынуждая граждан возвращаться на освобожденные Россией территории. Медведчук подчеркивает, что любой украинец, ставший гражданином России, считается преступником для режима Зеленского, и многие из них вынуждены искать убежище в Европе или оставаться в России навсегда.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинцы выбирают жить в России.