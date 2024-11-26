Почему украинцы выбирают жить в России

Tекст: Николай Стороженко

Около 150 тыс. переселенцев вернулись с Украины на российскую территорию, заявил нардеп Верховной рады от «Слуги народа» Максим Ткаченко. По его данным, 200 тыс. жителей Мариуполя покинули свой город во время боевых действий. И вот уже каждый третий вернулся домой. Это примерно 67-70 тыс. человек.

По словам депутата, на подконтрольной Украине территории эти люди «не получили должной помощи от государства – ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы и т. д.». Кроме того, большое количество временно перемещенных лиц (ВПЛ) «не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а все те предложения, которые предоставляются переселенцам, очень низкооплачиваемые».

Это не первые сообщения о том, что уехавшие из новых регионов на Украину жители возвращаются домой, и причиной тому – игнорирование их нужд украинскими властями. Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что на российские территории едут не только жители Мариуполя, а глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк признала, что государственная политика в вопросе поддержки переселенцев полностью провалена.

Экс-замминистра по вопросам интеграции беженцев Украины Георгий Тука заявил, что «почти 99% беженцев» возвращаются на территорию России. Петр Андрющенко, советник назначенного Киевом «мэра Мариуполя», находящегося на Украине, заявил, что в город вернулась треть жителей. «Причина – отсутствие достаточной поддержки и решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям банально негде жить. Если они работают, не хватает денег, чтобы обеспечивать аренду. Люди вынуждены возвращаться, это абсолютно не идеологическая история», – сказал он. И это действительно так.

Проблемы учета

Для начала отметим, что установить точное число тех, кто уехал из зоны боевых действий, непросто. По данным ООН на январь 2024 года внутренних переселенцев на Украине насчитывалось 3,7 млн человек. Согласно информации властей Украины на лето 2024 года – 4,6 миллиона. При этом украинцы сами же признают, что только полтора миллиона из них (каждый третий) получали хоть какие-то выплаты от государства. Иными словами, оставшиеся три миллиона просто уехали из своих домов и как-то все это время существуют – государство в это не вмешивается. Они просто киевскому режиму не нужны.

Именно поэтому большая часть украинцев если и покинули свои дома, то предпочли уехать сразу в страны ЕС (6,4 млн человек), а не переехать из одного региона Украины в другой. Оставались на Украине преимущественно те, у кого в семье есть мужчины призывного возраста – их бы задержали на границе.

Формально проблемами внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) украинское государство занимается. Одним строят новое жилье (в основном тем, кто ранее проживал на территориях, которые к настоящему моменту контролируются ВС РФ либо уже вошли в ее состав), другим – выделяют средства на ремонт жилья, поврежденного в ходе боевых действий.

Еще летом 2022 года замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявлял, что ВПЛ нуждаются как минимум в 600 тыс. квартир. В том же году планировали построить 32 тысячи, а также выкупать готовые квартиры у застройщиков. При этом речь шла именно о размещении, а не расселении переселенцев. То есть все это жилье не планировалось в дальнейшем передавать в собственность переселенцам. Предполагалось, что кто-то со временем купит свое жилье, кто-то вернется на старое (ну Украина же победит обязательно и вернется на границы 1991 года).

Согласно оценке Тимошенко, для размещения переселенцев в 2022 году планировалось затратить 66 млрд гривен (1,8 млрд долларов на то время). Однако даже эти расходы позволяли разместить не более чем 10% от тогдашнего количества переселенцев.

Украина не дает жилья...

В итоге тратить деньги решили иначе: установить ежемесячные выплаты ВПЛ в размере 2000 гривен (около 5 тыс. рублей) на взрослого и 3000 гривен (около 7,5 тыс. рублей) на ребенка. Подразумевая, что на эти средства ВПЛ смогут арендовать жилье либо частично покрыть стоимость аренды. В 2022 году на эти цели было потрачено 57 млрд гривен (1,58 млрд долларов), в 2023-м – 75 млрд (1,93 млрд долларов), в текущем – 57 млрд (1,42 млрд долларов).

Сокращение суммы выплат в 2024 году в сравнении с 2023-м имеет две основные причины. Первая – люди возвращаются в свои дома. На российскую территорию. Причем не только в Мариуполь, но и в зону активных боевых действий. Что, опять-таки, признают и сами украинцы.

Вторая – намеренная политика Украины по сокращению помощи. Пересмотр выплат, после которого многие переселенцы их лишились, стартовал в марте 2024 года. Согласно новым правилам, чиновники стали брать во внимание общий доход семьи, а не только статус ВПЛ. По мнению украинских чиновников, семьи, доход которых превышает 9444 гривны в месяц (23,6 тыс. рублей), в выплатах не нуждаются.

В промежутке с января по июнь 2024 года их лишились около одного миллиона ВПЛ. К октябрю 2024 года число получателей помощи сократилось примерно до 1,1 млн человек (с 2,5 млн на начало года). И как раз в октябре омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заговорил о том, что переселенцы начали уезжать в свои дома, в том числе на территории, находящиеся под контролем России.

Наконец, в украинский бюджет 2025 года на эти цели закладывается всего 49 млрд гривен. А ведь стоимость аренды растет, хотя размер выплат остался неизменным с 2022 года. Но даже этих средств переселенцев лишают.

...и не строит новое

От идеи строить жилье, впрочем, тоже не отказались. Просто в Киеве было решено финансировать такие проекты за счет помощи зарубежных доноров. А это дело или не быстрое, или не массовое.

Скажем, в Киевской области в 2023 году два городка для переселенцев построил благотворительный фонд американского бизнесмена Дела Лоя Хансена. Один из них – исключительно для граждан старше 60 лет (130 человек), второй – для остальных уязвимых категорий переселенцев – вдов, сирот, людей с инвалидностью, многодетных матерей (1500 человек). Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Кредитное учреждение для восстановления (KfW) обязались предоставить 72 млн евро для строительства 2000 квартир для переселенцев в 2024 году. Лучше, чем ничего, хотя проблем переселенцев эти программы не решают.

Для сравнения: только в 2024 году и в одном только Мариуполе Россией запланировано строительство 5,8 млн кв. метров нового жилья и восстановление 1,7 млн кв. метров существующего. С украинской стороны в это время прикидывают, что будут делать со всем этим жильем после «деоккупации».

Есть две основные причины, по которым жилья для переселенцев на Украине строят мало и строится оно медленно. Во-первых, Запад не спешит вкладывать деньги в страну, где ведутся боевые действия. Вторая – извечная украинская коррупция. Так, французская компания Neo-Eco недавно вышла из проекта по восстановлению жилого фонда в Гостомеле (Киевская область) после того, как городские власти прямо им сказали: «Будет лучше, если вы переведете полученные деньги на наш счет». Речь шла о 20 млн евро.

На строительство нового жилья у правительства Украины денег нет, но восстановление частично разрушенного жилья оно все же финансировало. В 2023 году начала работать программа «єВідновлення», в рамках которой украинцы могли получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в ходе боевых действий. Для программы использовались арестованные средства российских банков на территории Украины. С мая 2023 по январь 2024 года на эти цели было потрачено 10,5 млрд гривен, после чего средства кончились. На 2024 год программу профинансировали Всемирный банк (200 млн долларов) и Банк Совета Европы (100 млн евро). Но кончились и они.

Изначально в бюджет на 2025 год средства на восстановление не закладывались, что даже вызвало на Украине скандал. В итоге выделили 4 млрд гривен – примерно втрое меньше, чем ВБ и БСЕ в 2024 году.

«Я настаиваю на том, что программа должна не только продолжать поддержку украинцев… но и расширяться. Неотложная потребность – расширить «Восстановление» на временно оккупированные территории. Если мы этого не сделаем, это сделают оккупанты. А этого важно не допустить», – горячилась народный депутат Елена Шуляк.

То есть даже в этом случае изначальная цель – не столько восстановление жилья, сколько антипиар, направленный на переселенцев. Украинским властям необходимо всячески скрывать и затенять тот факт, что Россия восстанавливает жилье в регионах боевых действий, чтобы переселенцы могли вернуться на свою малую родину. В то время как на Украине сокращают выплаты и пилят средства зарубежных доноров. Неудивительно, что люди, желающие нормальной жизни, возвращаются туда, где находится их малая Родина – на новые российские территории. Туда, где есть мир, жилье и работа.